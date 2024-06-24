Muğla Gençlik Merkezi Gönüllüleri Trabzon'da Doğa Kampına Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Gençlik Merkezi Gönüllüleri Trabzon'da Doğa Kampına Gitti

Muğla Gençlik Merkezi Gönüllüleri Trabzon\'da Doğa Kampına Gitti

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, yaz dönemi doğa kampı kapsamında Trabzon'a gitti. Gençlik Kampı, Trabzon'a 55 km uzaklıkta, Düzköy İlçesi'ne bağlı Haçkalı Baba mevkiindeki kamp alanında gerçekleştiriliyor. Gençler bir hafta boyunca kampta çeşitli etkinliklerle vakit geçirecek ve Trabzon'un turistik yerlerini gezecek.

24.06.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, yaz dönemi doğa kampı kapsamında Trabzon'a gitti.

Gençlik Kampı, Trabzon'a 55 km uzaklıkta, Düzköy İlçesi'ne bağlı Haçkalı Baba mevkiindeki kamp alanında gerçekleştiriliyor. Konaklamalar, kamp alanındaki ağaç bungalov evlerde yapılıyor. Kamp alanında gençler için yemekhane, mutfak, sentetik futbol sahası, badminton, basketbol ve voleybol oyun alanları mevcut. Gençler bir hafta boyunca kampta trekking, halk oyunları, drama, paintball, futbol, mini golf, badminton, voleybol ve basketbol gibi çeşitli etkinliklerle vakit geçirecek. Ayrıca, Çal Mağarası gezisi ve kaya inişi, Uzungöl, Sümela Manastırı, Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü ve şehir gezileri de programda yer alıyor.

Kampçılardan Alpcan Dönmez, "İlk defa Trabzon'a doğa kampına katılacağım. Çok heyecanlıyım, burada farklı illerden arkadaşlarla bir araya geldik. Sanatsal ve sportif faaliyetlerle zamanımız çok iyi geçiyor. Bizlere bu imkanı tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Trabzon, Gençlik, Düzköy, Muğla, Baba, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Gençlik Merkezi Gönüllüleri Trabzon'da Doğa Kampına Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:35 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 13:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Gençlik Merkezi Gönüllüleri Trabzon'da Doğa Kampına Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement