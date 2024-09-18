Muğla Havalimanları Yaz Sezonunda Yoğun Trafik

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Muğla'nın Dalaman ve Milas- Bodrum havalimanları, bu yaz yoğun yolcu trafiği ile dikkat çekerken Dalaman Havalimanı toplamda 3 milyon 929 bin 979 yolcuya hizmet verirken, Milas-Bodrum Havalimanı ise 3 milyon 122 bin 496 yolcu taşıdı. Toplamda 7 milyon 52 bin 475 kişi Muğla'da hava yolu ile ulaşım sağladı.

2024 yılı Ağustos ayında Dalaman Havalimanı'na gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyon 743 bin 387 kişi olarak belirlendi. Dış hatlarda ise yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 1 milyon 379 bin 109'a ulaştı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise toplam yolcu trafiği 3 milyon 122 bin 496 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelindeki havalimanlarında Ağustos ayında toplam 25 milyon 191 bin 905 yolcunun taşındığı belirtildi. Yılın ilk sekiz ayında ise ülke havalimanlarının hizmet verdiği yolcu sayısının 154 milyon 930 bin 677'ye ulaştığı ve bu süre zarfında taşınan yük ve kargo miktarının 3 milyon 233 bin 453 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları, yaz sezonunun yoğunluğuyla birlikte hem iç hem de dış hatlarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Bu artış, turizm sektörü açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. - MUĞLA