Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayımladı

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı Ramazan ayının gelmesi dolayısı ile yayımladığı mesajda, "Ramazan ayı, bir paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma mevsimidir. Bu ayda vereceğimiz fitrelerimiz, zekatlarımız, sadakalarımız ve yapacağımız tüm iyiliklerimiz, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşılık bir şükür borcudur" dedi.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı mesajında, "Yüce Rabbimizin sonsuz rahmetinin, engin mağfiretinin ve affının tecelli ettiği Ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanı içindeyiz. Gönül dünyamızı güzelleştiren, hanelerimizden sokaklarımıza, camilerimizden çarşılarımıza, her yerde huzur ve bereketini hissettiren bu manevi iklimi, Rabbimizin izni ve inayetiyle hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah. Bizleri yeniden Ramazan-ı şerife kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü sena, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Ramazan, her şeyden önce bir Kur'an ayıdır. İnsanlık için bir hidayet, rahmet ve şifa kaynağı olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Kur'an'la mübarek kılınan ve bünyesinde birçok ibadeti barındıran Ramazan ayı, bir ibadet ve tefekkür zamanıdır.Bu aya mahsus ibadetlerin başında ise oruç ibadeti gelir. Nitekim Yüce Rabbimiz, Ramazan ayına ulaşanların bu ayı oruçlu geçirmelerini emretmiştir. "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." fermanıyla da orucun, sorumluluk bilincini diri tutan bir ibadet olduğuna dikkat çekmiştir. Allah Rasulü (s.a.s. 'de "Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." mealindeki hadis-i şerifiyle orucun insanın kalbini arındıran ve iyileştiren yönüne vurgu yapmıştır. Allah'ın lütuf ve rahmetinin müminler üzerine sağanak misali yağdığı Ramazan ayı, tam anlamıyla af ve mağfiret mevsimidir. Sevgili Peygamberimiz, bu ayda "Cennet kapılarının açıldığını, cehennem kapılarının kapatıldığını ve şeytanların zincire vurulduğunu haber vermiştir. Dolayısıyla hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bir zaman dilimi olarak Ramazan, kendimizle yüzleşmemiz, kitabımızla buluşmamız, hayatımızı muhasebe etmemiz, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabbimize yönelmemiz için eşsiz bir fırsattır. Diğer yandan Ramazan ayı, bir paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma mevsimidir. Bu ayda vereceğimiz fitrelerimiz, zekatlarımız, sadakalarımız ve yapacağımız tüm iyiliklerimiz, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşılık bir şükür borcudur. Bu sebeple iyiliklerin kat kat karşılık bulacağı bu günlerde deprem, afet ve savaşlardan etkilenen kardeşlerimize, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, öncelikli görevimiz olmalıdır" dedi. - MUĞLA