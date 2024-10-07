Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde Kentsel Kültürel Miras Söyleşisi - Son Dakika
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Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde Kentsel Kültürel Miras Söyleşisi

Muğla Kültür ve Sanat Şenliği\'nde Kentsel Kültürel Miras Söyleşisi

Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen söyleşide, Yüksek Mimar Ertuğrul Aladağ ve Şehir Plancısı Kerem Ekinci, kentsel kültürel miras konularını ele alarak, Muğla'nın değerlerini ve restorasyon ihtiyaçlarını vurguladılar.

07.10.2024 16:10  Güncelleme: 16:13
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Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Yüksek Mimar-Yazar Ertuğrul Aladağ ve Şehir Plancısı Kerem Ekinci tarihi Konakaltı Kültür Merkezi avlusunda bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, "Çok şanslıyız çünkü çok değerli bir mirasa sahibiz" diye konuştu.

"Kentsel Kültürel Miras" konulu söyleşide Ekinci; Kamusal Kent Merkezinin Tarih İçindeki Mobilitesi, Aladağ ise Muğla'daki restorasyon çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Söyleşinin açılış konuşmalarını yapan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, "Çok şanslıyız çünkü çok değerli bir mirasa sahibiz. Benim belediye başkanı adayı olmamda ki en önemli sebep aslında buydu. Bu kadar büyük bir mirasın üstündeyiz. Kimi zaman gündelik yaşamdan sahip olduğumuz değerlerin farkında değiliz. Bizler farkında olmazsak, çocuklarımız nasıl olsun? Bu mirası biraz daha ortaya çıkartıp, hem somut olan mirası hem de somut olmayan mirası; yani yeme içme kültürümüzü, yaşam biçimimizi, folklörümüzü, mimari öğelerimizi, meydanımızı, han ve hamamlarımızı, Karabağlar Yaylamızı, Değirmendere Kanyonumuzu önce biz idrak edelim. Ben bunun bizden sonra gelen nesillere aktarmanın ne kadar önemli olduğunu düşündüğümde bu işe gönül verdim. O yüzden 31' incisini düzenlediğimiz bu şenlikte Muğla'nın özünü, Muğla'nın değerlerini konu alan yerelden beslenen ama ulusala da seslenen bir şenlik yapalım dedik. Muğla bizim en büyük sevdamız. Bugün de aramızda çok değerli misafirlerimiz değil, kent sahipleri Ertuğrul Aladağ hocam, çok kıymetli Oktay Ekinci'nin oğlu benimde üniversiteden arkadaşım Kerem Ekinci var. Bu söyleşi bu şenliğin olmazsa olmazı" dedi.

Başkan Köksal konuşmasına şöyle devam etti: "Yakın zamanda yapılan seçimlerde Tarihi Kentler Birliği encümen üyesi olduk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçildi. 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde 400 belediye başkanımızı ve beraberindeki teknik ekibini Muğla'mızda ağırlayacağız. Bu çok önemli bir etkinlik olacak. Tüm Türkiye'nin gözü burada olacak. Muğla'nın görünürlüğü ve tanınırlığı açısından bu çok kıymetli bir etkinlik. Ben bu toplantılarda şunu anladım. Birçok kent Muğla kadar, Menteşe kadar zengin değil. Bakıyorum sadece doğal sit alanı, sadece kentsel sit alanı olan belediyeler var. Biz de ise öyle değil. Biz kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanlarını bünyesinde toplayan bir ilçeyiz. Sadece biraz daha parlatılmaya, biraz daha görülmeye ihtiyacımız var. Değerlerimizi koruyarak geleceğe aktarmak en büyük görevimiz."

Söyleşide Şehir Plancısı Ekinci Menteşe'de Kamusal Kent Merkezinin Tarih İçindeki Mobilitesi hakkında bir sunum yaparken, Mimar Aladağ, ilçedeki restorasyon çalışmalarının devam etmesini, bunun için de yerel yönetimler tarafından profesyonel bir restorasyon ekibinin kurulması gerektiğini kaydetti. Söyleşi katılımcılarında soruları ile interaktif olarak devam etti. Söyleşinin ardından Mimar Aladağ ve Şehir Plancısı Ekinci'ye şenliğe yapmış oldukları katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde Kentsel Kültürel Miras Söyleşisi - Son Dakika

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