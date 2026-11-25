Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Menteşe Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada, Muğla'da son 10 yılda 81 kadının cinayete kurban gittiği, 11 kadının ise şüpheli şekilde hayatını kaybettiği belirtilerek, "92 kadın erkek şiddeti sonucu katledildi" denildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Menteşe Kadın Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, Akyol Parkı'ndan yürüyüşe başladı. Recai Güreli Caddesi üzerinden Sınırsızlık Meydanı'na ulaşan kadınlar, yürüyüş boyunca "Kadın, yaşam, özgürlük" ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı. Kadınlar, "6284'ü uygula" ve "Kadın cinayetleri politiktir" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Menteşe Kadın Platformu adına açıklamayı Dilek Bulut ve Perihan Ceviz okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Kasım, dünyada ve ülkemizde kadınların erkek şiddeti karşısında yaşam hakkını savunduğu, şiddete karşı çıkışlarını dile getirdiği ve erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınları andığı, şiddete karşı mücadeleyi büyüttüğü bir gün.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, biz Menteşe Kadın Platformu olarak, kadınların yaşam hakkını kuşatan erkek egemen şiddet düzenine ve haklarımızın önüne örülen duvarlara karşı bir kez daha isyanımızı ve sözümüzü büyütmek için özgür yaşam hakkımız için buradayız yan yanayız. Türkiye'nin dört bir yanında kadına yönelik şiddet her geçen gün sistematik biçimde artıyor. Kadınlar ev içinde, sokakta, iş yerinde, tüm kamusal ve özel alanlarda erkek şiddetine maruz kalıyor. Bu şiddet "münferit" değildir. Kadınların erkeğe bağımlı, eşitsiz ve itaatkar konumda tutulmasını sağlayan ataerkil düzenin ve bu düzeni gözeten politikaların sonucudur.

Anayasa'nın 10. maddesi 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür' der. Siyasal iktidar bu yükümlülüğü yerine getirmek bir yana, kazanılmış haklarımızı hedef almaktadır. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hemen ardından şüpheli kadın ölümlerinde yaşanan artış, koruma mekanizmalarının uluslararası denetiminin aşındırılmasının kadınların yaşam hakkına nasıl doğrudan neden olduğunun kanıtı gibidir. İstanbul sözleşmesinin feshinin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmamasının sonucu şiddet tüm ülkede yayılarak artmaktadır.

Muğla'da 2026 da dahil son 10 yılda 81 kadın cinayeti işlenmiştir.11 kadın şüpheli şekilde ölmüştür. 92 kadın erkek şiddeti sonucu katledilmiştir. Biliyoruz ki "Şüpheli kadın ölümü yoktur. Gizlenen erkek şiddeti vardır."