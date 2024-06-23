Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu devam ediyor

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Kurban Bayramı tatilinin son gününde Muğla'nın en önemli günübirlik tatil beldelerinden 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde yoğunluk devam ediyor.

6 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günlük nüfus 80 bine çıktı. Bayram tatilinin ilk günlerindeki yoğunluk azalırken, günübirlik Aydın, Denizli ve İzmir gibi yakın illerden gelen tatilciler hem Akyaka sahilinde yüzüyor, hem de Kadın Azmağı deresinde tekne turuna çıkıyor.

Akyaka sahilinde yaşanan hareketlilik Akçapınar sahilinde de yaşanıyor. Akçapınar sahilinde rüzgar sörfü yapan sörf tutkunları gün boyu koyda rüzgar sörfü yapmanın zevkini yaşadı. Sığ sahili ve gün boyu esen rüzgarı nedeniyle Akçapınar sahiline rüzgar sörfü yapmak için Türkiye'nin birçok noktasından olduğu gibi yurt dışından da sörfçüler geliyor.

Akyaka'ya gelen tatilciler Kadın Azmağında tekne turu yapmadan gitmiyor. Tamamı çevre dostu elektrikli teknelerden oluşan tur tekneleri bin 700 metre uzunluğundaki Kadın Azmağında yarım saatlik tur boyunca sazlık ve azmak nehri kenarındaki işletmelerin arasından sessiz ve sakin bir yolculuk yapıyor.

Kadın Azmağında tekne turu düzenleyen tekne kaptanlarından Şadi Durmaz, yoğun bir bayram tatili süreci yaşadıklarını belirterek, "Artık normal sezonumuz başladı. Teknelerimizin hepsi de güneş enerjili ve çevre dostu. Çevre Bakanlığımız da teknemizi sayfalarında paylaşmışlar. Akyaka'mızın yerleşik nüfusu 4 bin civarında. Bayramda 80 bin civarında bir nüfusa ulaştı. Oldukça yoğun ve çok rağbet gören bir yer burası. Son yıllarda ülkemizin en popüler turizm mahallesi" dedi. - MUĞLA