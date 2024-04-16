Muğla\'nın CHP\'li Belediye Başkanları Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

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Muğla'nın CHP'li belediye başkanları ile Ankara'ya giden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yeni seçilen 11 CHP'li ilçe belediye başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Anıtkabir ziyaretinde Marmaris, Bodrum, Dalaman, Datça, Milas, Fethiye, Köyceğiz, Menteşe, Ortaca, Ula ve Yatağan Belediye Başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve ilçe başkanları eşlik etti. Muğla heyeti Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de CHP'li Meclis Üyeleri Ahmert İnoğlu, İlkay Şimşek, Erdem Karaosmanoğlu ve yedek meclis üyesi Gülşah Kılınçkaya'nın da eşlik ettiği ziyaret için "Bugün seçim süreci boyunca destekleriyle gücümüze güç katan milletvekillerimiz, PM üyelerimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız ile Muğla'da hep birlikte büyük bir başarıya imza attığımız Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımıyla Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktık. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bundan 100 yıl önce hangi fedakarlık yapıldıysa, hangi zorluklar aşıldıysa aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li başkanlar Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündemi değerlendirdiği ve yerel seçimler sonrası ilk kez yapılan CHP Grup Toplantısı'na da katıldı. - MUĞLA