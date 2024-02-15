Muğla Seydikemer\'de Ekmek Satışı Denetlendi

Yerel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hizmet veren fırınlarda ve ekmek satışı yapan marketlerde satılan ekmeklerin gramajları denetlendi. Ekipler aynı zamanda ekmek üretim yerlerinin temizliği konusunda da denetimler gerçekleştirdi.

Son zamanlarda ekmeğin gramajı ve satışı fiyatı konusunda tartışmalar bitmek bilmiyor. Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatı konusunda il genelinde fiyat verilse de aynı ilde faklı ilçelerde ekmek fiyatları değişebiliyor. Fethiye'de 250 gram ekmek 10 TL'den satılırken Seydikemer'de 200 gram ekmek 7,5TL'den satılmaya devam ediyor.

Seydikemer'de hizmet veren fırınlarda ve ekmek satışı yapılan marketlerde ekmeğin gerçekten 200 gram olup olmadığını denetledi. Ekipler aynı zamanda ekmek üretim yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda da denetimler gerçekleştirdi. - MUĞLA