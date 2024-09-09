Turgutreis Lisesi Mezunları Balo Duyurusu - Son Dakika
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Turgutreis Lisesi Mezunları Balo Duyurusu

Turgutreis Lisesi Mezunları Balo Duyurusu

Muğla Turgutreis Lisesi ve Turgutreis Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Çiğdem Sandıkcıoğlu Başarır, 20 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek balo ile ilgili açıklamada bulundu. Dernek, tüm mezunları ve öğretmenleri 160. Yıl balosuna davet etti.

09.09.2024 10:10
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Muğla Turgutreis Lisesi ve Turgutreis Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Çiğdem Sandıkcıoğlu Başarır, 20 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek balo ile ilgili açıklamada bulundu.

Merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bir dönem eğitim gördüğü Turgutreis Lisesi Mezunu olmak ayrıcalıktır diyen Başkan Başarır, "Mesrure Esen, Ziya Çakmak, Mustafa Ercan, İlknur Büyükgül, Fahrettin Karaca, Nail Kızıl, Bilge Pamuk, Yılmaz Bozkurt, Tülin Özen ve Erol Kapiz'in de destek verdiği, Muğla Turgutreis Lisesi ve Turgutreis Anadolu Lisesi Mezunları Derneğini 2014 yılında kurduk. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zor şartlar ve yaşanan zorlu süreçler nedeniyle, dernek olarak yapmak istediğimiz birçok etkinliğimizi ertelemek zorunda kaldık. Özellikle Covid dönemi, bize arkadaşlıkların, dostlukların ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Zaman çok çabuk akıyor ve yaşadığımız her an, geride bıraktığımız her saniye bizim hatıralarımızı oluşturuyor. Hatıralarımız bizi biz yapıyor. Hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturan lise hatıralarımız da bizlerle birlikte yaşıyor. Hatıralarımızı hatırlamak ve yenilerini biriktirmek adına, dönem ayrımı yapmadan, tüm arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi, 20 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Nazar Park Garden'da gerçekleştireceğimiz 160.Yıl balomuza bekliyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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