 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla, Ukrayna'dan 40 öğrenciyi ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla, Ukrayna'dan 40 öğrenciyi ağırlıyor

Muğla Valiliği koordinasyonunda Ukrayna'nın Sumy şehrinden 13-15 yaş arası 40 öğrenci Muğla'da bir hafta misafir edilecek. Öğrenciler, Muğla'nın tarihi ve turistik bölgelerini gezecek ve çeşitli etkinliklere katılacaklar. Son olarak Bodrum, Ortaca ve Fethiye'yi ziyaret ettikten sonra öğrenciler, Muğla'dan ayrılacaklar.

07.01.2024 - 17:10,
Abone Ol

Muğla Valiliği koordinasyonunda Ukrayna'nın Sumy şehrinden 13-15 yaş arası 40 öğrenci Muğla'da bir hafta misafir edilecek.

Bugün Muğla'ya gelen ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi misafirhanesine yerleşen öğrenciler, Pazartesi günü öğleden önce Valilik ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni ziyaret edecek. Öğrenciler öğleden sonra Menteşe'nin tarihi dokusunun yer aldığı bölgeleri gezecek.

16 Ocak tarihine kadar Muğla'da kalacak Ukraynalı 13-15 yaş arası öğrenci grubu Salı günü Ukrayna Konsolosu ile buluşmalarının ardından Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Kadın Azmağı tekne turuna çıkacak. Çarşamba günü ise Yatağan Stratonikeia ve Lagina antik kenti gezisi, Perşembe günü Milas Beçin Kalesi ve ören yerleri ile halı müzesini ziyaret edecek.

Cuma ve Cumartesi gününü Bodrum'da geçirecek olan Ukraynalı öğrenciler, Pazar ve Pazartesi günü ise Ortaca ve Fethiye'de antik kentler, ören yerleri ve Babadağ teleferik tesislerini gezdikten sonra Salı günü Muğla'dan ayrılacak. - MUĞLA

Muğla, Ukrayna\'dan 40 öğrenciyi ağırlıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muğla Valiliği, Ukrayna, Muğla, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla, Ukrayna'dan 40 öğrenciyi ağırlıyor - Son Dakika


18:39
Beşiktaş, Fernando Santos'u teknik direktör olarak atadı Beşiktaş, Fernando Santos'u teknik direktör olarak atadı
18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla, Ukrayna'dan 40 öğrenciyi ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement