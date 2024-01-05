Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nde Anne Çocuk Atölyesi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde anne çocuk aynı atölyede bir araya geldi.

Atölyede sanata saygının temel değer olduğu, verimli ve eğlenceli bir atölye ortamı sağlarken; tecrübeli çağdaş, bilgili, deneyimli eğitmen kadrosu ile çocukların gelişimlerini sanat ile katkı sağlanıyor. Çocukların aileleri ile birlikte üretmeleri sanatın iyileştirici gücü olduğundan dolayı aile içi iletişimi de arttırıyor. Seramik çalışmasıyla çocuklar keyifli ve güzel bir ortamı, anneleriyle paylaşma imkanı buldu. Çocukların bilgi ve beceri kazandığı, anne ve çocuk arasındaki iletişimin daha da kuvvetlendiği çalışmaya katılım oldukça yoğun oldu. Anne çocuk atölyesi olarak; çocukların teknolojiden olumsuz etkilerinden uzak durmasını, kendine güvenen, paylaşmayı bilen, takım ruhu gelişen, hayal gücü ve iletişim becerisi kazanan, sorumluluk sahibi kendisine ve çevresine saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefleniyor.

Çocuklar için fiziksel, psiko-motor, duygusal ve dil gelişimine destek olarak kişisel beceriler kazandırma amacı ile planlanan atölyelerin her hafta farklı ailelerin katılımıyla devam edeceği belirtildi. Seramik atölye çalışmalarına Erasmus Projesi çerçevesinde Romanya, Estonya, Kosova, Azerbaycan'dan ülkemize gelen gönüllü gençler de çocuklarla birlikte katılım sağladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş yaptığı açıklamada, "Ailelerimizin çocuklarıyla birlikte atölye çalışmalarına katılımları ile çocuklar ilgi ve yeteneklerini keşfedecekler. Aynı zamanda bilgiyi, düşünceyi ve hayal gücünü birlikte organize ederek hem eğlenceli hem de kaliteli vakit geçirebilecekler. Çocukların ebeveynleri ile birlikte zaman geçirebilmeleri için aile katılımlı 'Ebeveyn-Çocuk Atölyelerine' yer vermeye devam edeceğiz. Ailelerimizden atölye ile ilgili çok güzel olumlu dönüşler almak bizleri çok mutlu etti, emeği geçen eğitmenlerimize ve gençlik çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA