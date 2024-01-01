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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılbaşı Gecesi Görevde Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılbaşı Gecesi Görevde Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yılbaşı gecesi görevi başında bulunan kamu personeli başta olmak üzere hastane ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Vali Akbıyık, ziyaretler sırasında personel ve sakinlere yeni yıllarını kutladı ve kolaylıklar diledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılbaşı Gecesi Görevde Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti
01.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:21
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, yılbaşı gecesi görevi başında bulunan kamu personeli başta olmak üzere hastane ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Büyüklerin her zaman yanında olduğunu belirten Vali Akbıyık, "Sizler bizim başımızın tacısınız her zaman sizlerle beraberiz her zaman başımızın üstünde yeriniz var" diyerek yeni yıllarını kutladı. Görevi başındaki personele kolaylıklar diledi. Vali İdris Akbıyık mesai mevhumu gözetmeden kamu düzeninin temini, kişilerin can ve mal güvenliğinin tesisi için görev yapan kahraman polis ve jandarmamızı şehir girişlerindeki yol kontrol noktalarında ziyaret etti. Polis, Jandarma ve yol uygulaması esnasında durdurulan sürücülerin yeni yıllarını kutlarken, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine giderek buradaki personelin yeni yılını kutladı.

Ziyaretler sırasında Vali İdris Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılbaşı Gecesi Görevde Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika
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