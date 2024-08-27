Muğla'ya gelen turist sayısında yüzde 8 artış - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'ya gelen turist sayısında yüzde 8 artış

Geniş Video İzle

Muğla'ya 2024 yılının 7 aylık döneminde gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 1 milyon 916 bin 022 kişiye ulaştı. İngiliz turistler en çok ziyaret edenler arasında yer aldı.

27.08.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'ya gelen turist sayısında yüzde 8 artış

MUĞLA - İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya 2024 yılının 7 aylık döneminde gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 1 milyon 916 bin 022 kişiye ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile hem yabancı, hem de yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla'ya geçen yıl tük zamanların turist rekoru kırılırken, 2023 yılının 12 aylık döneminde Muğla 3 milyon 403 bin 590 yabancı turisti ağırladı. 2024 yılının ilk 7 aylık rakamlarına göre Muğla, 2023 yılı turist sayısı rekorunu ilk 7 ayda yüzde 8 arttırarak yılsonunda yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

Gelen yabancı turistin yüzde 44'ü İngiliz

Muğla'ya 7 ayda gelen yabancı turistlerin içinde ilk sırayı İngiliz turistler aldı. Muğla'ya gelen yabancı turistlerini içinde ilk sırada İngiltere 846 bin 146 ile yüzde 44, ikinci sırada 194 bin 987 kişi ile Rusya Federasyonu yüzde 10'luk paya sahip. Diğer ülkeler sırası ile üçüncü sırada 153 bin 850 kişi ile Polonya, dördüncü sırada 122 bin 740 kişi ile Almanya ve beşinci sırada 48 bin 086 kişi ile Hollanda yer aldı.

Turist havadan geldi

Türkiye'de iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla'ya gelen turistlerin 1 milyon 033 bin 374'ü Dalaman Havalimanı, 531 bin 061'i de Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı. İki uluslararası havalimanından toplam 1 milyon 564 bin 435 yabancı turist giriş yaptı. 351 bin 587 yabancı turist ise Muğla'nın değişik ilçelerindeki 10 Deniz Gümrük limanlarından giriş yaptı.

Kaynak: İHA

turist, Muğla, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'ya gelen turist sayısında yüzde 8 artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal ’’Mescid-i Aksa’’ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal ''Mescid-i Aksa'' çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
18:58 Hindistan’da raylarda uyuyan adam ölümden döndü Hindistan'da raylarda uyuyan adam ölümden döndü
18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:44 Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı Dehşet anları kamerada Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 13:46:30. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'ya gelen turist sayısında yüzde 8 artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement