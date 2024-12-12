Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza - Son Dakika
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Yerel

Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza

Muharrem İnce\'ye \'cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan ceza

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12.12.2024 17:04
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP Yalova Milletvekili olduğu 7 Ocak 2018'te partisinin Balıkesir'de gerçekleştirilen etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan dava açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Dava süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın katılma talepli dilekçesi 11 Nisan 2022'de kabul edildi. Ardından Aydın, İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçeyi hakimliğe sundu. 14 Mart 2023'te görülen duruşmada mahkeme başkanı söz konusu dilekçeyi okuyarak davayı erteledi.

7 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Davanın bugün görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, 'kamu davası' olarak devam eden davada sona gelindiğini belirterek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildiğini, cezanın 7 bin TL adli para cezasına çevrildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Nedir bu yaa? Önüne gelene CB hakaretten ceza.Ne biçim bir ülke olduk.Cb hakaretten ceza almayan kaldı mı? 9 5 Yanıtla
  • oktay sayar:
    torpil yapmışlar,en az iki yüz bin TL ödeneliydi 9 4 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    ya herşeyi anlarımda satılık adaleti anlamam cumhurbaşkanından aldığı talimatla milletle kafa geçen TÜİK denilen cahil ve talimatı verenler neden milletle kafa geçtikleri için ceza almazlar çunki bunlar millete hakaret etmektedirler 1 2 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    boş adam,boşşş 1 0 Yanıtla
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