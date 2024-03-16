Muhittin Böcek: Kepez\'de güreşi iptal edenler şimdi güreşlerden bahsediyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, siyasi rakiplerinin yağlı güreşlerden bahsetmesi ile ilgili " Kepez'de güreşi iptal edenler şimdi güreşlerden bahsediyor. Kırkpınar'ın yolunu bilmiyorlar" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1'nci Etap temel atma töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya'yı ortak akılla yönetmeye çalıştıklarını belirterek, " Türkiye'de bütçesine göre en borçlu belediye olmamıza rağmen öncelikli hedeflerimizi belirledik, ayağımızı yorganına göre uzattık. Her belediyemize siyaset üstü davrandık. Kimseyi cezalandırmadık. Ben seçim öncesi ant içtim. 913 mahallede kaç oy aldığıma bakmadım. Bütün hizmetimizi kent adına kentli adına Allah için yaptık. Türkiye'de 5 yılda birçok olaylara rağmen bahane etmeden hizmet ürettik" dedi.
"4'ÜNCÜ CAMİYİ YAPTIK"
Bu sürede siyaset yapanları gördüklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "CHP'li belediye başkanı olarak dördüncü camiyi bitirdik. Bunların siyasetini yapmadık. Kimseye de siyasetini yaptırmayacağız. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar yarım kalan projeleri tamamladık. Özellikle belirtmek istiyorum. Raylı sistemlere 2007 yılından 2019 yılına kadar dünya bankasına ödedikleri 59 milyon 600 bin liraydı. 2019'da ben göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği para 133 milyon 300 bin euro'dur. Bunlar sizin paranız. Milletin parasını millete verdikten sonra her şey yapılabiliyor" diye konuştu.
"KIRKPINAR'IN YOLUNU BİLMEZLER"
Son günlerde siyasi rakiplerinin yağlı güreşlerden bahsettiğine değinen Muhittin Böcek, "Bu adam nerde yaşıyor, nerede geziyor. Dünyadan haberi yok mu? Arkadaşlar; eskiden Kepez Belediyesi yağlı güreş yapıyordu. Basketbolda iyi bir yerdeydi. Onu kapattılar. Güreşleri iptal ettiler. Daha Edirne'ye girmeyenler şimdi güreşten bahsediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de Ata sporu yağlı güreşte birinci sıradadır. Kumluca'ya güreş alanı yapıyoruz. Elmalı'yı 3 yıl önce istedim vermediler. Siz Kırkpınar'ın yolunu bilmeyeceksiniz. Vatandaşın oyunu devşirmek için Ata sporundan bahsedeceksiniz" dedi.
"KIRCAMİ MECLİSİNE GELMEDİ"
Görev süresince 3 defa olağanüstü meclis yaptığını anlatan Muhittin Böcek, şöyle devam etti:
"Yangın bölgesinden yeni çıktım. Hastaneden geldim, meclis yaptım. Manavgat yangınlarıyla ilgili yapmamız gerekenler vardı. Şimdi Kırcami ile ilgili konuşuyorlar. İki defa de Kırcami ile ilgili olağanüstü meclis yaptım. Bu beyefendi iki meclise de katılmadı. Kırcami'den haberi yok zaten. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri çok açıktır. Murat Kurum Bakana iki defa Antalya'nın yüz binlik planlarını onaylattım. İki dönem onaylatılamayan planları onaylattım. Murat Kurum Bakan bana burası neresi diye sordu. Seçim öncesi geldiğimiz oyları aldığınız yer dedim. Ama 27 Mart'ta Konya İstinaf Mahkemesi iptal etmişti. Tapular dahil dağıtılmıştı. Beşeri ilişkilerle yüz binlik planları onaylattım. Şimdi de 25 binlik, 5 binlik ve binlik planları Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden onaylattım. Her şeyi bitirdim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kırcami ile ilgili tüm görevi bitmiştir. Şimdi de Ümit Uysal kardeşim 18 uygulaması ile ilgili çalışmasını yapacak."
"KEPEZ'DE GERÇEK BELEDİYECİLİK YOK"
Kepez'de 'Gerçek belediyeciliği göreceksiniz' diye yazılar gördüğünü söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Demek ki 3 dönemdir gerçek belediyeciliğin olmadığını Rıza Sümer de tescillemiş. Yani gerçek belediyecilik yok. Ben göreve geldim. AK Parti İlçe Başkanı Sur-Yapı'ya giderek basın toplantısı yapıyor. Burası ne zaman bitecek diye. Allah'tan korkun be. Muhittin Böcek'in imzasının olduğu proje zamanında biter. Ben hesabını önce Allah'ıma sonra halkıma veririm. Ben aldığım her oyu beş yılda bir size helal ettiriyorum" diye konuştu.
KÜLTÜR BAKANI'NA SESLENDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da seslenen Başkan Muhittin Böcek, "Belek ve Kemer'deki arıtmaları yap-işlet-devret ile yaptık diyormuş. Yap-işlet-devret ile yapılmadı. Kimse babasının parasını harcamıyor burada. Babasının parasını harcayanlar da var biliyorum. Öyle yağma yok sayın bakan. Hiç kusura bakmayın Belek'teki arıtmaya 20 yıl Antalyalının atıksu gelirini veriyorum, alıyorsunuz. Kemer'de şimdi 'Gelecek hafta bitireceğiz' demişsiniz. Muhittin Böcek-Mehmet Nuri Ersoy diye protokolümüz var. 27 yıl Kemer'de de parasını verdik Antalyalının. Tahakkuk eden parayı biz ASAT olarak ödüyoruz sonra da tahsil edebilirsek. Kimse kusura bakmasın Antalyalının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz" dedi.
"TURİZMDEN GELİRİMİZİ İSTİYORUZ"
Türkiye'nin turizmden elde ettiği 55 milyar dolar gelirin 25 milyar dolarının Antalya'dan geldiğini belirten Başkan Böcek, şöyle konuştu:
"Burada hakkımızı istiyoruz ama bir kuruş bize destek vermiyorlar. Ucuz siyaset yapıp bunları diyemezsiniz. 22 termal kamera ile denizimizi koruyoruz. Denetleme teknesi hepsini yaptık. Beni seçtiğiniz gün itibariyle bu kadar olumsuzluklara rağmen yapılması gereken ne varsa yaptım. Şimdi de tarımı bitirenlere, emeklimizin aylığını 10 bin lirada bırakıp bir asgari ücret bile veremeyenlere 16 gün sonra dersini verecek miyiz?"
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