Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı

Yerel

Korkuteli'nde vatandaşlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan ve CHP adayı Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa desteklerinin artarak süreceğini belirterek, "Ürün depolama ve nakliyesinde önemli bir gider olan kasa maliyetlerini, kuracağımız Plastik Kasa Üretim Tesisleri'yle düşüreceğiz. Çiftçilerimize güneş enerjili panel desteğinde bulunacağız. Canlı Hayvan Borsası Kompleksi kuracağız" dedi.

Muhittin Böcek, CHP Korkuteli Belediye Başkan Adayı Saniye Caran'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ata topraklarında olmanın mutluluğu içinde olduğunu belirten Böcek, Korkuteli'nde 58 mahallede muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapıp sorunları belirlediklerini, dertlere derman olduklarını söyledi. Korkuteli kurutma fabrikasını tamamladıklarını aktaran Başkan Böcek, 250 kişinin istihdam edileceği tesiste, yaz ayları bu sayının 500'ü bulacağını kaydetti.

"Herkesin Başkanı" olmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğini vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"KORKUTELİ 'TOPUKLU EFE'SİNE KAVUŞACAK"

"Korkuteli'mizden bir 'topuklu efe' geliyor. Bir de Akseki'de var biliyorsunuz kadın adayımız. İki topuklu efemiz iki kadın adayımız olacak inşallah. Önce ilçesine sonra iline faydalı olacak. Saniye Caran Başkan'ımızın ve meclis üyelerimizin Korkuteli mahalle toplantılarında verdiği tüm sözlerin arkasındayım. İşimiz gücümüz Korkuteli, işimiz gücümüz Antalya, İşimiz gücümüz Türkiye olacak. Azimle gururla, 5 yıl daha."

MEYVE KASASI ÜRETİM TESİSİ

Yerelden kalkınma vizyonuyla gelecek 5 yılda da tarım ve hayvancılığa desteklerinin artarak süreceğinin altını çizen Böcek, ürün depolama ve nakliyesinde önemli bir gider olan kasa maliyetlerini, kuracakları Plastik Kasa Üretim Tesisleri'yle düşüreceklerini söyledi.

GÜNEŞ PANELİ DESTEĞİ

16 bin 428 çiftçi ailesine 5 yılda sulamada toplam 165 milyon TL enerji desteği sağladıklarını ve sağlamaya da devam ettiklerini anlatan Başkan Böcek, yeni dönemde de tarımı güneş enerji sistemleri ile destekleyeceklerini, sürdürülebilir enerji kullanımına teşviki sağlamak için çiftçilere güneş enerjili panel desteğinde bulunacaklarını kaydetti.

CANLI HAYVAN BORSASI

Antalya dışındaki üreticileri ve erbaplarını Antalya Canlı Hayvan Borsası Kompleksi'nde buluşturarak ticaretlerini şeffaf bir piyasada yapmalarını sağlayacaklarını aktaran Böcek, "Yetiştiricilere ürünlerini doğru fiyattan pazarlama, alıcılara ise güvenli bir ortamda hayvan temin etme olanağı sunacağımız bir pazar yeri ortamı sağlayacağız. Çevre ve görüntü kirliliğini önleyerek, denetlenebilir ve güvenli bir pazar ortamı oluşturarak, alıcıyı ve satıcıyı bilinen sabit bir alanda bir araya getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda CHP Meclis Üyesi Adayı Ahmet Aydın'ın Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına da katıldı. CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, İlçe Başkanı Demet Gündüz, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Kilik, Milletvekili Cavit Arı ve vatandaşlarla merkezin açılışını yapan Başkan Böcek, "Buradaki birliğimizi, bütünlüğümüzü 31 Mart'ta sandığa da yansıtacağız" dedi.