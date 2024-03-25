Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı

Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek, Korkuteli'de vatandaşlarla bir araya gelerek tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı. Plastik Kasa Üretim Tesisleri kuracaklarını ve çiftçilere güneş enerjili panel desteği sağlayacaklarını belirten Böcek, ayrıca Canlı Hayvan Borsası Kompleksi kuracaklarını söyledi.

25.03.2024 12:41  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korkuteli'nde vatandaşlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan ve CHP adayı Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa desteklerinin artarak süreceğini belirterek, "Ürün depolama ve nakliyesinde önemli bir gider olan kasa maliyetlerini, kuracağımız Plastik Kasa Üretim Tesisleri'yle düşüreceğiz. Çiftçilerimize güneş enerjili panel desteğinde bulunacağız. Canlı Hayvan Borsası Kompleksi kuracağız" dedi.

Muhittin Böcek, CHP Korkuteli Belediye Başkan Adayı Saniye Caran'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ata topraklarında olmanın mutluluğu içinde olduğunu belirten Böcek, Korkuteli'nde 58 mahallede muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapıp sorunları belirlediklerini, dertlere derman olduklarını söyledi. Korkuteli kurutma fabrikasını tamamladıklarını aktaran Başkan Böcek, 250 kişinin istihdam edileceği tesiste, yaz ayları bu sayının 500'ü bulacağını kaydetti.

"Herkesin Başkanı" olmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğini vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"KORKUTELİ 'TOPUKLU EFE'SİNE KAVUŞACAK"

"Korkuteli'mizden bir 'topuklu efe' geliyor. Bir de Akseki'de var biliyorsunuz kadın adayımız. İki topuklu efemiz iki kadın adayımız olacak inşallah. Önce ilçesine sonra iline faydalı olacak. Saniye Caran Başkan'ımızın ve meclis üyelerimizin Korkuteli mahalle toplantılarında verdiği tüm sözlerin arkasındayım. İşimiz gücümüz Korkuteli, işimiz gücümüz Antalya, İşimiz gücümüz Türkiye olacak. Azimle gururla, 5 yıl daha."

MEYVE KASASI ÜRETİM TESİSİ

Yerelden kalkınma vizyonuyla gelecek 5 yılda da tarım ve hayvancılığa desteklerinin artarak süreceğinin altını çizen Böcek, ürün depolama ve nakliyesinde önemli bir gider olan kasa maliyetlerini, kuracakları Plastik Kasa Üretim Tesisleri'yle düşüreceklerini söyledi.

GÜNEŞ PANELİ DESTEĞİ

16 bin 428 çiftçi ailesine 5 yılda sulamada toplam 165 milyon TL enerji desteği sağladıklarını ve sağlamaya da devam ettiklerini anlatan Başkan Böcek, yeni dönemde de tarımı güneş enerji sistemleri ile destekleyeceklerini, sürdürülebilir enerji kullanımına teşviki sağlamak için çiftçilere güneş enerjili panel desteğinde bulunacaklarını kaydetti.

CANLI HAYVAN BORSASI

Antalya dışındaki üreticileri ve erbaplarını Antalya Canlı Hayvan Borsası Kompleksi'nde buluşturarak ticaretlerini şeffaf bir piyasada yapmalarını sağlayacaklarını aktaran Böcek, "Yetiştiricilere ürünlerini doğru fiyattan pazarlama, alıcılara ise güvenli bir ortamda hayvan temin etme olanağı sunacağımız bir pazar yeri ortamı sağlayacağız. Çevre ve görüntü kirliliğini önleyerek, denetlenebilir ve güvenli bir pazar ortamı oluşturarak, alıcıyı ve satıcıyı bilinen sabit bir alanda bir araya getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda CHP Meclis Üyesi Adayı Ahmet Aydın'ın Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına da katıldı. CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, İlçe Başkanı Demet Gündüz, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Kilik, Milletvekili Cavit Arı ve vatandaşlarla merkezin açılışını yapan Başkan Böcek, "Buradaki birliğimizi, bütünlüğümüzü 31 Mart'ta sandığa da yansıtacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Muhittin Böcek, Korkuteli, Plastik, Antalya, Tarım, Enerji, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor
    15 Mar Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

    Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.

  • Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı
    15 Mar Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

    Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:33:53. #1.13#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement