Başkan Böcek, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü\'nde mesaj yayımladı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, özlem, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Başkan Böcek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek'in mesajı, şöyle:

"Her siperinde ayrı bir destan yazılan, bu toprakları bize vatan kılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı, canını vatan toprağına katan tüm şehitlerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyorum. Çanakkale Savaşı sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli olaylarından biridir. Çanakkale'de dünyanın en büyük ve güçlü ordularına karşı destansı bir mücadele veren Türk ordusu, yüzbinlerce vatan evladını şehit vermiş ancak ne pahasına olursa olsun Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Hiç şüphesiz ki bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır.

Çanakkale'de savaşmayı değil, ölmeyi emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de, İstiklal uğruna geleceklerini feda eden gençlerimizi de, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek, Çanakkale'de bayrağı için canlarını feda eden, 'Çanakkale Zaferi'ni şanlı tarihimize altın harflerle yazdıran yüzbinlerce isimsiz kahramanı asla unutmadık, unutmayacağız. Yalnızca bir top mermisini değil bir milletin kaderini sırtına yükleyen Seyit Onbaşı'nın, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla bozguna uğratan ve çıkarmanın başarısız olmasını sağlayan Yahya Çavuş'un, tüfekleri boylarından büyük olan yiğitlerin, Nusret'in döşediği mayınla düşmana geçit veremeyen komutanların, 57. Alay'ın kahraman erlerinin destanıdır Çanakkale. Çelikten bir saldırıya, etten bir siperdir Çanakkale. Vatan aşkıyla, imanla dolu ordumuzdur, kınalı Mehmetçiklerimiz, cefakar milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk'tür Çanakkale. Korkuya teslim olmayan, hiç kimse karşısında eğilmeyen yüce Türk milletinin asil ruhunun en güzel göstergesidir Çanakkale.

Aziz Atam, 'Çanakkale Geçilmez' dedirterek bizlere armağan ettiğin bu güzel vatanı daha da ileriye taşıyacak, al bayrağımızı ebediyen bu semalarda dalgalandıracağız. Dün olduğu gibi bugün de gücümüzü senden alacak, açtığın yoldan ayrılmadan azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İsimlerini bilmesek de vatanı ve geleceğimizi korumak için bu topraklara kanını ve canını hiç çekinmeden katmış aziz şehitlerimiz, bu vatan size minnettar. Kahramanlıklarla dolu hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyor, sizleri şükranla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, özlem, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."