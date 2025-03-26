Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 16\'ncı yılında anıldı

Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler 16'ncı yılında Bursa'da dualarla anıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi sevenleri tarafından 16'ncı yılında Bursa Ulucami'de anıldı. Teravih namazı sonrası yüzlerce vatandaş, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve kazada hayatını kaybeden 5 kişiyi Ulu Cami'de dualarla yad etti. Namaz sonrasında merhumlar için helva dağıtıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun milletin ve ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında önemli rolü olduğunu belirten Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "25 Mart 2009 ebedi siyasi liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bir suikast sonucu hayatını kaybettiği gün. 25 Mart'ta bütün güzel ve iyi insanların adeta kanlarının donduğu bir gün. Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı olarak Ulu Cami'nin manevi huzurunda bütün şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuttuk. Daha sonrasında vatandaşlarımıza helva dağıttık. Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları'nın, Türkiye'de bütün il ve ilçelerde Muhsin Yazıcıoğlunun hayatını kaybettiği olayın seneyi devriyesinde faaliyetleri var. Aynı zamanda Avrupa, Balkanlar ve Türk İslam coğrafyasında faaliyetlerimiz var. Bursa'da 28 Mart Cuma günü şehit aileleri ve gazi ailelerine Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin de katılacağı bir iftar düzenleyeceğiz. Bu sene şehit aileleri ve gaziler ile iftar yapmayı kararlaştırdık. Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş olduğu nokta itibariyle vatan hainleri ve bölücüler hariç, herkesin ittifakla bir araya geldiği milletin, devletin ve ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında adeta bir mihenk taşıydı" dedi.

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Eyüp Eken ise, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadete erdiği gün olan 25 Mart 2009'un 16'ncı seneyi devriyesindeyiz. Her sene olduğu gibi bu sene de Ulu Cami'de vatandaşlarımıza buluşarak hem Muhsin Yazıcıoğlu'nu hem de nazarında tüm şehitlerimizi anmak için önce mevlit okuttuk ardından helva ikramında bulunduk. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Alperen Ocakları ve Büyük Birlik Partisi olarak tüm gençlerimiz ve vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolundan ilerlemeye davet ediyoruz. Biz onun yolundan ilerleyen dava arkadaşları olarak ülkemizin varlığı ve birliği için elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Ona layık olmak için elimizden geleni yapacağız inşallah" şeklinde konuştu. - BURSA