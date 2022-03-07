Muhtar Karadaş'tan mahalle sakinlerine uyarı - Son Dakika
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Muhtar Karadaş'tan mahalle sakinlerine uyarı

07.03.2022 17:31
Muhtar Karadaş'tan mahalle sakinlerine uyarı

Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu sabah saatlerinde mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili vatandaşları uyararak, "Tanımadığınız kimseye kapınızı açmayın" dedi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu sabah saatlerinde mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili vatandaşları uyararak, "Tanımadığınız kimseye kapınızı açmayın" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, koruyucu tulum giyip, koronavirüs bahanesiyle yaşlı kadının evine giren üç kişi, kadının ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağlayıp, evde değerli eşya aradı. Tulumlu şahıslar evden çıkarken, yaşlı kadına olaydan kimseye bahsetmemesini söyleyip, "Kocanı öldürürüz" diye tehdit ederek bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Yaşanan olay üzerine Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu olayı üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, "Mahallemizde maalesef üzücü bir olay yaşandı. Mahallemizde eşinin işe gittiği sırada kendilerine sağlık ekibi süsü veren şahıslar yaşlı bir teyzemizin evine gelerek, evde teyzemizin elini kolunu bağlayıp evi talan etmişler. Ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu durum bir kez daha gösteriyor ki güvenmediğimiz kişilere apartman kapısı dahil hiç bir kapıyı açmamalıyız. Lütfen tanımadığınız hiç kimseye kapıyı açmayınız. Kendilerini polis, sağlık görevlisi gibi gösteren ve tanıtan şahıslara da itibar etmeyiniz" dedi. - AYDIN

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Efeler, Polis, Aydın, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtar Karadaş'tan mahalle sakinlerine uyarı - Son Dakika


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