İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muhtarlarla Veda Buluşmasında Konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, veda buluşmaları kapsamında kentteki muhtarlarla bir araya geldi. Siyaseti bırakmayacağını söyleyen Başkan Soyer, "Benim hayatımı anlamlı kılan, peşinden koştuğum şey memleket sevdası. Memleketinizi seviyorsanız makama ihtiyacınız yok" dedi. Muhtarlar da "Bilin ki İzmir'de bin 293 kardeşiniz var" diyerek Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, veda buluşmaları kapsamında Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde kentteki muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Soyer'i "İzmir Seninle Gurur Duyuyor" sloganı ile uzun süre ayakta alkışlayan muhtarlar, 5 yıllık süreçte kendilerine destek veren Başkan Soyer'e teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç ve kentin dört bir yanından gelen muhtarların katıldığı programda konuşan Başkan Soyer, "Beni çok gururlandırdınız. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SİYASİ GÖRÜŞÜNÜZÜ BİLMEDİM, MERAK DA ETMEDİM"

Konuşmasında muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Ben birçoğunuzun siyasi görüşünü bilmiyorum. Merak da etmedim hiç. Çünkü Türk Hukuk mevzuatında birçok eksiklik var fakat nasıl olduysa muhtarlık kurumuyla ilgili düzenleme müthiş bir özerklik veriyor muhtara. Siz mahallenizin, köyünüzün temsilcisi olarak kiminle ne yapma ihtiyacı duyarsanız onu yaparsınız. Bu belki de Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin sigortasıdır. Muhtarlık kurumu olmasaydı Türkiye demokrasisi nasıl bir noktada olurdu? Emin olun ki çok kötü bir noktada olurdu. Eğer bugün Türkiye'de bir nebze demokrasiden bahsediyorsak, iktidarın mutlak gücünün sınırlanmasına hizmet eden mekanizmalardan bahsediyorsak bunun önemli bir bölümü sizlersiniz. Yaptığınız iş son derece kıymetli" diye konuştu.

"ASLA BIRAKMAYACAĞIM"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal gücüyle muhtarlık müessesini buluşturmanın önemine değinen Başkan Soyer, "Göreve başladığımda bunu tespit ettikten sonra içim çok rahatlamıştı ve bu doğrultuda çalışmaya başladım. Şimdi bir yol ayrımına geldik. 'Siyaset uzun soluklu bir iştir' denir ya ben asla bırakmayacağım, onu söyleyeyim. Hepimizin hayatını anlamlı kılan, peşinden koştuğumuz bir şeyler vardır. Benimki çok net; memleket sevdası. Ben 10 yılı Seferihisar, 5 yılı Büyükşehir olmak üzere son 15 yıl yaptığım göreve kendimi vakfettim. Arkadaşlarım, hobilerimi, her şeyi bir kenara bırakıp bu ülkeye daha fazla nasıl faydalı olabilirim diye kafa yordum. Memleket sevdası denilen şey makam, mevki, koltukla alakalı bir şey değil ki. Siz bu memleketi seviyorsanız bunun için makama ihtiyacınız yok. Bunun için koltuğun büyüklüğü önemli değil. Eğer siz seviyorsanız memleketinizi nerede olursanız olun o memlekete o sevginizi gösterecek bir çare buluyorsunuz zaten. Benim de sonsuz çarem var" ifadelerini kullandı.

"SİZ BANA GÖNÜLLERİNİZDE BİR MAKAM AÇTINIZ"

Toplantıya katılan ve kendisine her zaman destek olan muhtarlara teşekkür eden Başkan Soyer, "Hepiniz sabahın erken saatlerinde kalkıp buraya geldiniz. Gösterdiğiniz hassasiyet bana verdiğiniz en büyük ödüldür. Bu görevleri tamamlayıp giderken böyle uğurlanmak da, 'oh çok şükür, gitti kurtulduk' demek de var. Sizler bana bunu öyle büyük bir ödül olarak verdiniz ki… Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı, tamam bir şey ama bir de gönül makamı var. Siz bana gönüllerinizde bir makam açtınız. Bunun değeri her şeyden büyük. Sizin gönüllerinizde açtığınız o makama layık olmak için hayatımın sonuna kadar elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

"BİRİLERİ MUHTARLARIN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRMEDİ AMA GÖRECEKLER"

Buca Atatürk Mahallesi Muhtarı Sedat Erşahin, Başkan Soyer'in beş yıllık görev süresinde kendilerine bir ağabey, baba gibi sahip çıktığını belirterek, "Bize o kadar şefkat gösterdi ki… Ben iki dönemdir muhtarım. Bu dönem gördüğüm ilgi, alakayı hiçbir zaman görmemiştim. Biz Tunç Başkan ile yola devam etmeyi çok isterdik. Çok mücadele verdik. Muhtarların taleplerini yerine getirmelerini çok isterdik. Muhtarların ne kadar güçlü olduğunu bilmelerini isterdik. Ama maalesef birileri muhtarların ne kadar güçlü olduğunu görmedi ama görecekler. Bizler demokrasinin temel taşlarıyız. Hiçbir parti ayrımı olmadan bugün bin 293 muhtar Tunç Başkan'ın arkasında dik durduysa demek ki Tunç Başkan hiç ayrım yapmadan bizlere ilgi ve alaka göstermiştir. Tunç Başkan'ım o kadar güzel bir iz bıraktınız ki muhtarlar her zaman yanınızda olacak. Bilin ki İzmir'de bin 293 kardeşiniz var" diye konuştu.

"BİZ SİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Konak Mecidiye Mahallesi Muhtarı Yelda Atilla ise Başkan Soyer'in her daim telefonun ucunda, muhtarların kalplerini fetheden bir başkan olduğunu belirtti. Muhtar Atilla, "Siz başkasınız. Biz sizi kaybetmek istemiyoruz. Kalbimize taht kurdunuz, başımızın tacısınız. Her daim sizinle birlikte olmak istiyoruz. Biz daha yeni başladık. İyi ki varsınız. Sizi gerçekten çok seviyoruz" dedi.