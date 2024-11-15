Mülakat Mağdurlarına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mülakat Mağdurlarına Destek

Mülakat Mağdurlarına Destek

Demokrat Eğitimciler Sendikası, mülakat mağduru öğretmenlerin eylemine destek verdi.

15.11.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Eğitimciler Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç yaptığı açıklamayla mülakat mağduru öğretmenlerin eylemine destek verdi. Güleç, mülakat sürecinde komisyonların verdiği puanlar arasındaki uçuruma dikkat çekerek subjektif puanlamanın binlerce insanın hayatını etkileyecek bir haksızlıkla yol açtığını belirtti.

DES Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç sözlerinin devamında şu hususlara yer verdi; "Günlerdir gerek TBMM önünde gerek Ulus Meydanı'nda gerekse sosyal medya vb. yollarla seslerini duyurmak için uğraşan mülakat mağduru öğretmenlerimizin sesine ses katmak için bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak her zaman her platformda öğretmenlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gerek diğer sendikaların yaptıkları eylemlere destek vererek gerekse daha önce yaptığımız açıklamalarla söz konusu mağduriyetin giderilmesi noktasında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hem sahada hem de basın aracılığıyla söz konusu mağduriyetin giderilmesi noktasında öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 25.10.2024 tarihli basın açıklamasında; sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sözlü sınav sürecinin 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp 10 Ağustos 2024 tarihinde tamamlandığı ve adayların sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen yerleştirme puanlarının ilan edileceği ifade edilmişti. Ancak sonuçların ilanı ile görülmüştür ki KPSS'den yüksek puan aldığı halde, almış olduğu puanı etkisiz hale getirecek şekilde sözlü sınav puanları verilmiştir. Bakanlıkça yapılan basın açıklamasında 20 ilde 245 komisyon kurulduğu belirtilmiştir. Gerek mülakata giren öğretmenlerimizden gelen havadisler gerekse basın ve sosyal medyada yapılan paylaşımlardan anlaşılmaktadır ki, farklı illerde farklı puanlamaların olduğu, komisyonlar tarafından objektif değerlendirmeler yapılamadığı görülmektedir. KPSS puanıyla atama kontenjanı içindeyken sözlü sınav puanının düşük verilmesi nedeni ile ya da daha az puan ortalaması yükseldiği için atama kontenjanı dışında bırakılan binlerce öğretmenin varlığından bahsetmekteyiz. Bazı komisyonların sözlü sınav puanı verirken daha yüksek notlar verdiği bazı yerlerin ise KPSS puanına yakın notlar verdiği anlaşılmaktadır. Bu durum mülakata girilen şehrin insanların kaderi üzerinde ne denli etkili olduğunu gösterir nitelikte vicdanları yaralayan bir durumdur. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için acilen adım atılması ve mülakatın iptal edilerek KPSS puan üstünlüğüne göre yeniden atama takvimi yayınlanmasını talep ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Mehmet Güleç, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mülakat Mağdurlarına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:41:18. #1.13#
SON DAKİKA: Mülakat Mağdurlarına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.