Talas'ta Taşınmaz İhalesi 7 Eylül'de - Son Dakika
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Talas'ta Taşınmaz İhalesi 7 Eylül'de

23.08.2022 10:13
Talas'ta Taşınmaz İhalesi 7 Eylül'de

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 14 parça taşınmazın satışını içeren ihalenin tarihi güncellendi.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 14 parça taşınmazın satışını içeren ihalenin tarihi güncellendi. Buna göre 31 Ağustos 2022 olarak belirtilen 14 parça taşınmazın satış ihalesi, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 3 adet villa parseli, 1 eczane yeri olmaya uygun dükkan ile 1 daire, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İhalede yer alan 1 kütle parselin satışı ise kapalı teklif usulü ile yapılacak. Ayrıca, Başakpınar Mahallesi sınırlarında bulunan 8 sanayi alanı da açık arttırma usulü ile satışa çıkarılan yerler arasında bulunuyor. Harman Mahallesinde bulunan villa parselleri 1 milyon 750 bin muhammen bedelle satışa çıkarılırken ihalede yer alan dükkan, 2 milyon lira, kütle parsel ise 19 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa sunuluyor. Mevlana Mahallesi Heves Caddesindeki binanın 11. katında yer alan 4+1 daire ise 1 milyon 750 bin muhammen bedelle satışa çıkarılıyor.

İhalede ayrıca Başakpınar Mahallesinde bulunan sanayi sitesi yanında sanayi alanı olarak belirlenen 8 parsel de 1 milyon 550 bin ile 2 milyon 350 bin lira arasındaki muhammen bedelle satışa çıkarılıyor. Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Taşınmaz İhalesi 7 Eylül'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas'ta Taşınmaz İhalesi 7 Eylül'de - Son Dakika
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