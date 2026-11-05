Murat Dağı Platformu Başkanı, 3 muhtar dahil 6 kişiye soruşturma açıldığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Murat Dağı Platformu Başkanı, 3 muhtar dahil 6 kişiye soruşturma açıldığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Murat Dağı Platformu Başkanı, 3 muhtar dahil 6 kişiye soruşturma açıldığını bildirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Murat Dağı Platformu Başkanı, 3 muhtar dahil 6 kişiye soruşturma açıldığını bildirdi
Haber Videosu

Murat Dağı Platformu Başkanı Funda Özakcura, maden şirketinin şikayetiyle kendisi ve 3 muhtarla birlikte 6 kişi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Özakcura, Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifade verdiklerini ve altın madenini yine açtırmayacaklarını söyledi.

(UŞAK) - Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Başkanı Funda Özakcura, kendisi ve üç köy muhtarının arasında bulunduğu 6 kişi hakkında maden şirketinin şikayeti üzerine soruşturma açıldığını bildirdi.

Özakcura, sosyal medya hesabından, Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü ve çevresinde ruhsatlı sahalarının toplamı 5 milyon metrekareyi aşan bir maden şirketinin, kendisi ve üç köy muhtarının arasında bulunduğu 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, bu kapsamda Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdiklerini duyurdu.

Özakcura Banaz Muhtarlar Derneği önünde yaptığı açıklamada da şirketin şikayetinde kendilerini "yalan beyan" ile suçladığını bildirerek, şunları söyledi:

"Biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinde şirketle ilgili ne yazıyorsa o bilgileri kullandık. 'Şiddete başvuruyorlar, açtırmayacağız' diyorlar demiş. Evet, açtırmayacağız. 2019 yılından beri Murat Dağı'ndaki altın madenini nasıl açtırmadıysak yine öyle açtırmayacağız. Hukuk yollarını, yasaları ve haklarımızı kullanarak o madeni açtırmayacağız."

Murat Dağı'nın bölge halkının yaşam alanı olduğunu vurgulayan Özakcura, şunları kaydetti:

"Biz bu dağı kaybedersek suyumuzu kaybederiz. Köylü tarım alanlarını, meralarını kaybeder. Şehirde de pazara gitme hakkımızı kaybederiz. Biz burada herhangi bir düşmanlık, kindarlık derdinde değiliz. Biz hayatımızın, suyumuzun, toprağımızın derdindeyiz. Yaşama hakkı en değerli haktır. Biz yaşamımızın derdindeyiz. Hayatımızı birileri üç beş kuruş para kazansın, rant elde etsin diye kimsenin önüne sermeyeceğiz. Bunun için tüm meşru haklarımızı kullanarak gereken neyse yapacağız. Bugün de aslanlar gibi gidip muhtarlarımızla ifadelerimizi vereceğiz. İfadeleri verdikten sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Özakcura'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "iftira" ve "iş ve çalışma hürriyetini ihlal" suçları yöneltildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BaşsavcılığıMurat DağıGüncelBanazYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“ MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:05:24. #7.12#
SON DAKİKA: Murat Dağı Platformu Başkanı, 3 muhtar dahil 6 kişiye soruşturma açıldığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android