Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: İktidar Kentin Sorunlarını Çözemedi

Yerel

Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. Uysal, iktidarın kentin yapısal sorunlarını çözemediğini belirterek, "Turizm bize yakışır. Bunu göğüsleyebilecek hoşgörü çınarı, bunu kucaklayabilecek yaklaşım CHP'li belediyelerinin yaklaşımıdır. İstikametimizi bozmayalım" dedi.

Başkan Uysal, Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, belediye meclis üyesi ve adayları, muhtarlar katıldı.

"STANDART OLUŞTURDUK"

Başkan Uysal, Muratpaşa'da 10 yıldır devam ettirdikleri belediyecilikle tüm toplum kesimleri için yaşam standardı oluşturduklarını söyledi. Muratpaşa'da 'şapkadan tavşan çıkaran' değil toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenen bir belediyeciliği hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Uysal, şunları kaydetti:

"Bir yere bir kule dikelim de 'Vay kuleye bak desinler' demedik. Sadece ihtiyaçlara para harcadık. Millete para harcadık. Milletin ihtiyaçlarına para harcadık. Muratpaşa'mızda Turunç Masa sistemimizle müthiş disiplinli bir hizmet ağı kurduk. Arayan her insana, belediyenin koşarak gittiği bir düzen kurduk. Muratpaşa'mızda bütün atıkların paraya dönüştüğü bir atık toplama sistemi kurduk. Muratpaşa'mızda bütün kıyı şeridindeki topluma açık olması gereken yerleri milletin malı yapan, topluma açık tutan bir düzen kurduk. Muratpaşa'mızda güneyli, kuzeyli, sağcı, solcu kim varsa toplanıp şehir için fikir üretebileceği, şehrine faydalı olmaya çalışacağı bir sivil toplum merkezi kurduk. Okul alanlarına spor salonları yaptık ve bir spor olanağı ortalaması kurduk. 10 bin kişi her yıl kurslarımıza katıldı. Her hafta ritmik ortalaması olan bir kültür faaliyetleri toplamı kurduk. Bir standart kurduk. Doğal gazımızı getirdik ve bütün yolları söküp yeniden yaptık. 500 kilometre kendi ürettiğimiz asfaltta Muratpaşa'mızda hep bir standardı tesis etmeye çalıştık. Engelli yurttaşlarımızın yalnız kalmayacağı bir düzen kurduk. Kadınlarımızla ilgili bir düzen kurduk. Yılda 12 bin yaşlımıza uzanan bir düzen kurduk. Bin 500 eve her gün yemek götüren bir düzen kurduk. Muratpaşa'mızda bir hayat standardı kurduk."

HEDEF 19 İLÇE

Bu yaşam standardını tüm ekonomik zorluklara rağmen asla bozmayacaklarını, yeni hizmetler, yeni yaklaşımlar ekleyerek daha da yükselteceklerini aktaran Başkan Uysal, "Şimdi bir yola çıkıyoruz. Muratpaşa'da, 19 ilçemizde ve Büyükşehir Belediyemizde bir yola çıkıyoruz. Muhittin Böcek Başkanımızı yeniden Büyükşehir Belediye Başkanımız yapacağız. 19 ilçemizin tamamını almaya gayret edeceğiz. Varlığı yokluğu paylaşacağız, millete yüreğimizi, ciğerimizi açacağız" diye konuştu.

"YİRMİ SENENİN ÖZETİ"

Belediye başkanı ve iktidarın, aynı partiden olması gerektiğine yönelik yanlış bir kabulün dayatılmaya çalışıldığını vurgulayan Başkan Uysal, iktidarın Antalya'ya hak ettiği değeri vermediğini söyledi. Son 20 yıl içinde alt geçitler ve Antalya- Kemer yoluna yapılan tüneller dışında Antalya'nın yatırım almadığını belirten Başkan Uysal, "İşte 20 küsur senenin toplamı bu. Antalya'mıza reva görülen muamele bu" dedi.

Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her yıl 15 milyon turist ağırlamamıza, her yıl turfanda sebzeciliğin başkenti olmamıza rağmen temel ve yapısal sorunlarımızı çözecek bir hamle bu iktidardan göremedik. Muhittin Böcek başkanımızın mücadelesine destek vereceğiz. Turizm bize yakışır. Dünyanın bütün ülkelerinden buraya insan geliyor. Burada barış, sevgi, saygı ortamında yaşamak, rahat etmek, geçici bir süre dinlenmek ve ülkelerine gitmek istiyorlar. Buraya çok sayıda insan da farklı kültürlerden geliyor. Bunu göğüsleyebilecek hoşgörü çınarı, bunu kucaklayabilecek yaklaşım CHP'li belediyelerin yaklaşımıdır. İstikametimizi bozmayalım. Hep birlikte kenetleneceğiz. Hep birlikte birlik beraberlik içinde büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere 19 ilçe belediyemizi kazanmak için varımızı, yoğumuzu, bütün gücümüzü ortaya koyacağız."

"BAZILARINI ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de "Bizim ayrımız gayrımız yok. Biz hep birlikteyiz. Ata'mız 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri Antalya' dedi. Herkesin gözü burada. Seçimi kaybedince üzülenler oluyor biliyorsunuz. Herhalde biz hep birlikte bazılarını üzmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"MURATPAŞA, DAMGA VURACAK"

CHP İl Başkanı Kamacı ise "Bu seçim Türkiye'nin önündeki bir genel seçimin önünü açacaktır. Böyle çalışalım, böyle düşünelim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını daha iyi şekilde geçirelim" dedi.

Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin de "Antalya'nın en güçlü örgütüyüz. Biz Muratpaşa'yız. Muratpaşa örgütü bu seçimlere damga vuracak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı alkışlarla gerçekleştirildi. Başkanlar ve adaylar, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.