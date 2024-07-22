Muratpaşa Belediyesi'nin Bambus Plajı İşgali Son Buldu - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin Bambus Plajı İşgali Son Buldu

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Muratpaşa Belediyesi'nin halka açtığı Bambus plajında, belediye çalışmalarını engellemek amacıyla devam eden araç işgali sona erdi. Belediyenin şikayeti üzerine geçen hafta alanda keşif yapan Muratpaşa Kaymakamlığı, alanı işgalden temizlenmiş halde belediyeye teslim etti.

22.07.2024 12:40  Güncelleme: 12:45
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin halka açtığı Bambus plajında, belediye çalışmalarını engellemek amacıyla devam eden araç işgali sona erdi. Belediyenin şikayeti üzerine geçen hafta alanda keşif yapan Muratpaşa Kaymakamlığı, alanı işgalden temizlenmiş halde belediyeye teslim etti.

Muratpaşa Belediyesi, kent hafızasının bir parçası olan Bambus plajını yeniden kente kazandırmak için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na başvuruda bulundu. Başvurular sonuçsuz kalırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plajın işletmesini Kasım 2022'de ihale etti. İhaleyi yıllık 1 milyon 910 bin lira kira bedeli karşılığı bir şirket alırken belediye de ihalenin iptali için dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.

Başkan Ümit Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda belediyenin 5 plajı için düzenlenen mavi bayrak töreninde Bambus plajının halka açılacağını duyurdu. Muratpaşa Belediyesi alanda düzenleme ve temizlik çalışmalarına başlarken iptal edilen ihalenin sahibi şirket alana giriş çıkışları engellemek için lüks otomobilleri, yat taşımacılığında kullanılan TIR'ları bölgeye yığdı. Muratpaşa Belediyesi, engellemelere rağmen alanda çalışmaları tamamladı, kent sakinleri ve Başkan Uysal Bambus'ta 13 Temmuz günü ilk kulacı attı.

Bambus plajı halka açılırken plajın üst kısmında yer alan ve imar planlarında semt spor sahası olarak ayrılan alanda araç işgali devam etti. Belediye, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde semt spor sahasında belediyenin haklarının korunması için Kaymakamlığa başvuruda bulundu.

Kaymakamlık geçen hafta alanda keşif yaptı ve aralarında yat taşımacılığında kullanılan TIR'ın da bulunduğu 4 taşıtın kaldırılmasına karar verdi. Karar, 19 Temmuz Cuma günü taşıtların camlarına asıldı ve araçların kaldırılması için pazartesi saat 10.00'a kadar süre verildi. Taşıtlar süreyi beklemeden sahiplerince çekilirken Muratpaşa Kaymakamlığı, alanı işgalden temizlenmiş halde belediyeye teslim etti.

Muratpaşa Belediyesi\'nin Bambus Plajı İşgali Son Buldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi'nin Bambus Plajı İşgali Son Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nin Bambus Plajı İşgali Son Buldu - Son Dakika
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