Muş'ta "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı
MUŞ - Muş'ta "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla bir program düzenlendi.
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların ardından, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci korosu tarafından hazırlanan şarkı ve şiirler seslendirilip, oratoryo gösterisi sergilendi.
Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, İstiklal Marşı'nın aziz milletimizin karakterini yansıttığını belirterek, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'na 'korkma' diye başlarken, aziz milletimize ve kahraman ordumuza bu kutlu bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanacağı müjdesini veriyordu. Yine şehadete eren milli mücadele sırasındaki kahraman askerlerimize de cenneti müjdeliyordu. Kahraman gazilerimize nasıl bir cennet vatanda yaşayacaklarını resmen tarif ediyordu. İstiklal Marşı tamamen Türk insanının, aziz milletimizin bağrından çıkmış, bizi biz yapan değerleri hemhal etmiş, harmanlamış ve herkesin yüreğinin en derin noktalarına kadar inmesini bilmiştir. Bu şekilde de her Türk genci, her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı büyük bir gururla ve onurla haykırarak İstiklal Marşımızı söylemektedir" dedi.
İstiklal Marşı'nın, tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanının anlatımı olduğunu vurgulayan Vali Çakır, "İstiklal Marşı adı verilen bu şiir Mehmet Akif tarafından kanının son damlasına kadar mücadele eden kahraman ordumuza ithaf edilmiştir ve tarih boyunca uğruna çok acılara katlandığımız, hiçbir zaman ödün vermediğimiz bağımsızlığımızın da, karakterimizin de güçlü anlatımıdır. İstiklal Marşımızın hangi şartlarda yazıldığını çok anlamak ve bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir. İstiklal Marşı bizi biz yapan, değerlerimizin güçlü bir anlatımıdır. İstiklal Marşı; ezan, bayrak, din, şehadet, hak gibi kavramların güçlü bir şekilde vurgulandığı ve bizim mayalarımız diye tabir ettiğimizin değerlerimizin yine güçlü bir anlatımıdır. İstiklal Marşı tarihin en zor döneminde bu aziz milletin cesaretini, fedakarlığını ve kahramanlığını anlatmak ve ona moral vermek üzere yazılmış bir şiirdir. Bu şiir kesinlikle bir ücret karşılığında veyahut da klasik bildiğimiz şiirlerden değildir. Tabiri caizse bir kahramanlık destanının anlatımıdır" ifadelerini kullandı.
Programa; Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Program, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdimi ve Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.
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