Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

Muş\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Muş Valisi Avni Çakır, kurtuluş mücadelesinin önemini vurgulayarak, Muş'un tarih boyunca vatanseverlik ve direniş ruhunu en üst seviyede yaşattığını belirtti. Tören, müzik resitali ve ödül töreniyle son buldu.

30.04.2024 14:26  Güncelleme: 14:30
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Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının okunmasının ardından bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un tarih boyunca vatanseverlik ve direniş ruhunu en üst seviyede yaşattığını vurgulayarak, kurtuluş mücadelesinin önemini ve kahramanlık destanını hatırlattı. Vali Çakır, "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Malazgirt Zaferi ile dünya tarihine adını yazdıran, Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin kapısını açtığı kadim şehir Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Birçok farklı etnik kökene sahip Anadolu'nun evlatlarının sahip çıktığı, Anadolu'nun bereketli topraklarından olan şehrimiz, kurtuluş savaşı sırasında işgal edilmiş idi. Rusya'nın geri çekilmesiyle Ermenilerin ağır katliamlarına maruz kalan Muş, aziz milletimiz ve kahramanlarımızın mücadelesi ile 30 Nisan 1917'de düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu uğurda vatanımızın kurtuluşu için kahramanca savaşan şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 107 yıl önce topraklarımızda kol gezmeye çalışan düşman, milletimizin mücadelesi sayesinde bertaraf edilmiş, sayısız vatan evladımız bu vatan uğruna şehit olmuştur. Tarih boyunca birçok devlet bu toprakları ele geçirmek için kanlı savaşlara girişmişler ama aziz milletimiz, Türk milletinin esir edilemeyeceğini, vatanından, bayrağından mahrum edilemeyeceğini, bir daha silinmemek üzere tarihe altın harflerle yazmıştır" dedi.

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde geçirdiklerinde söyleyen Çakır, "Tarihinin hiçbir döneminde esaret altında yaşamamış olan aziz milletimiz, işgal altındaki vatan topraklarını canı pahasına korumuş, milli ve manevi değerlerinden asla ödün vermemiş, bu topraklarda ecdadımızın nice kahramanlıklarına ve zaferlerine şahit olmuştur. Zulme boyun eğmeyen ve direnişin sembolü olan Muş halkı, birçok kahramanlık hikayesinin de öznesi olmuştur. Aziz milletimizin düşmana karşı verdiği haklı mücadele sonucu Anadolu'nun işgal edilemeyeceği, kesin olarak dünyaya duyurulmuştur. Gelecek nesillere, bu azmi ve kararlılığı miras olarak bırakacak, ülkemizin birlik ve beraberliğini her zaman koruyacak, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş harcı olan birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız; millet olarak karşılaşacağımız her türlü zorluğu aşmada en büyük gücümüzdür. Hızla gelişen ve değişen dünyada çağın gerçeklerinden sapmadan ülkemizi eğitimde, sağlıkta, bilim ve teknolojide, ekonomide, güvenlikte, sanatta, sporda ve birçok alanda daha yukarılara taşıdığımız sürece atalarımızın kutlu mirasına layıkıyla sahip çıkmış olacağız. Bunu başarabildiğimiz sürece hiçbir güç birliğimize ve kardeşliğimize zarar veremeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü kutluyor, bu cennet diyarı bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, sizleri içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardında müzik resitali ve Sultan Alparslan Mehteran Ekibi sahne alırken, dereceye giren öğrencilere de ödül verildi.

Geçiş töreniyle son bulan programa Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, polis, gazi, öğrenci, sporcu ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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