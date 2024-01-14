Muş\'un Varto ilçesinde şehit olan 9 asker için dua edildi

Kilit Operasyonunda şehit olan 9 askerimiz için Muş'un Varto ilçesinde sabah namazında dua edildi.

Pençe-Kilit bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düşmüştü. Bunun üzerine Varto İlçe Müftülüğünce sabah namazında şehitler için dua edildi.

Hacı Kaya Özer Camii'nde sabah namazının ardında Müftü Vekili Tacettin Erciyes tarafından Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi.

Burada konuşan Müftü Vekili Erciyes, "Sabah namazında bütün şehitlerimiz ile Filistin'de şehit olanlar için Yasin-i Şerif okuduk. Onlara dualar ettik. Şehitlerimize Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi. - MUŞ