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Muş'un Varto ilçesinde şehit olan 9 asker için dua edildi - Son Dakika
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Muş'un Varto ilçesinde şehit olan 9 asker için dua edildi

Pençe-Kilit bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düşmüştü. Varto İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazında şehitler için dua edildi. Müftü Vekili Tacettin Erciyes, Yasin-i Şerif okuyarak şehitlere dualar etti.

Muş\'un Varto ilçesinde şehit olan 9 asker için dua edildi
14.01.2024 - 09:49,
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Kilit Operasyonunda şehit olan 9 askerimiz için Muş'un Varto ilçesinde sabah namazında dua edildi.

Pençe-Kilit bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düşmüştü. Bunun üzerine Varto İlçe Müftülüğünce sabah namazında şehitler için dua edildi.

Hacı Kaya Özer Camii'nde sabah namazının ardında Müftü Vekili Tacettin Erciyes tarafından Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi.

Burada konuşan Müftü Vekili Erciyes, "Sabah namazında bütün şehitlerimiz ile Filistin'de şehit olanlar için Yasin-i Şerif okuduk. Onlara dualar ettik. Şehitlerimize Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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