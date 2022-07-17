Mustafa Sarıgül Eskişehir'den Af Çağrısı Yaptı : "Af Talebimiz Siyasi Bir Talep Değil, Vicdani Bir Talepdir" - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül Eskişehir'den Af Çağrısı Yaptı : "Af Talebimiz Siyasi Bir Talep Değil, Vicdani Bir Talepdir"

17.07.2022 16:36

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde de af çağrısını yineledi. 9 Nisan’da bir af çağrısında bulunduğunu hatırlatan Sarıgül, af çağrısı yapmasına yol açan olayın Eskişehir Kapalı Cezaevi’nde yaşandığını söyledi. Bu cezaevinde yatan Alper Çakıray’ın annesi Ümmü Gülsüm Çakıray’ın kendisine geldiğini ve oğlunun uyuşturucuya bulaştığını söylediğini belirtti. Sarıgül, "Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir, af talebimiz. Toplumsal barış içindir. Af talebimiz kardeşlik hukukunun yeni baştan giderilmesi içindir" dedi.

ÖZGE ZAİM

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde de af çağrısını yineledi. 9 Nisan'da bir af çağrısında bulunduğunu hatırlatan Sarıgül, af çağrısı yapmasına yol açan olayın Eskişehir Kapalı Cezaevi'nde yaşandığını söyledi. Bu cezaevinde yatan Alper Çakıray'ın annesi Ümmü Gülsüm Çakıray'ın kendisine geldiğini ve oğlunun uyuşturucuya bulaştığını söylediğini belirtti. Sarıgül, "Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir, af talebimiz. Toplumsal barış içindir. Af talebimiz kardeşlik hukukunun yeni baştan giderilmesi içindir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne gelerek açıklama yaptı.

"MAALESEF ÖNCEKİ GÜN ÜMMÜ GÜLSÜM ANNEYİ EVLADINA KAVUŞAMADAN NE YAZIK Kİ KAYBETTİK"

Cezaevinde yatan mahkum Alper Çakıray'ın annesinin çok ağır hastalandığını ve önceki gün hayatını kaybettiğini aktaran Sarıgül,

"Geldim bu cezaevinde Alper'i ziyaret ettim. Annesi çok ağır hastalandı. Tedavisine baktım ve hastaneye gittim. Maalesef önceki gün Ümmü Gülsüm anneyi evladına kavuşamadan ne yazık ki kaybettik. İkindi namazında Ankara'da, Karşıyaka Mezarlığı'ndan Ümmü Gülsüm annenin törenini yapacağız ve hakka uğurlayacağız. Maalesef anneciğiyle son kez buluşturacağız. Ümmü Gülsüm anne evladına sarılamadı. Ümmü Gülsüm anne evladıyla yeteri kadar buluşamadı. Oysaki uyuşturucu satanların büyük bir bölümü maalesef üzülerek söylüyorum dışarıda. Bu evlatlar içmişler ve bu evlatlar böyle bir batağa bulaştırılmışlar ve bu evlatlar şu anda cezaevinde. Sayıları da çok az değil.

"6,5 MİLYON SURİYELİ'YE KUCAK AÇAN BENİM ŞEFKATLİ DEVLETİM 250 BİN KADER MAHKUMUNA DA İNŞALLAH KAPISINI VE GÖNLÜNÜ AÇACAKTIR"

Özellikle sicil affı konusunda bütün esnaflarımızın büyük bir beklentisi var. Pandemi koşulları münasebetiyle büyük ekonomik sıkıntılar yaşandı o ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok yurttaşımız mağdur oldu. Çeklerini, senetlerini ödeyemediler ve şu anda cezaevindeler. Pandemi koşulları münasebetiyle yargılamalarda ne yazık ki hızlı yargılamalar oldu. Maalesef birazcık gözden kaçan konular münasebetiyle yargılamalarda, hızlı yargılanmadan dolayı önemli sıkıntılar oldu. O nedenle şefkatli devletime sesleniyorum. Gerçekten anneler için affet Türkiyem. Babalar için affet Türkiyem. Babaları cezaevinde bulunan 10 binin üzerinde çocuk var. Daha babalarıyla buluşamadılar. O çocuklar için affet Türkiyem. Ümmü Gülsüm anneyi rahmetle anıyorum. Alper'ine kavuşamadan o gün Hakk'a yürüyor. Affı benim kafama koyan, af yoluna düşmemi sağlayan Ümmü Gülsüm annenin mekanı cennet olsun. Alper evladımızın tekrar Ümmü Gülsüm annenin hiç olmazsa mezarı başına gidip dualarını özgür ve mutlu bir şekilde yapabilmesi için Affet Türkiyem, affet Türkiyem, affet Türkiyem. Özellikle cezaevinden çıkacak olan 250 binin üzerindeki kader mahkumu için de devletimiz olanaklarını, imkanlarını seferber etmeli. Onlara ekonomik destek vermeliyiz. Psikolojik destek vermeliyiz. Aile hekimleriyle birlikte onların mutlaka terapisini yapmalıyız. 6,5 milyon Suriyeli'ye kucak açan benim şefkatli devletim 250 bin kader mahkumuna da inşallah kapısını ve gönlünü açacaktır.

"AF TALEBİMİZ SİYASİ BİR TALEP DEĞİL, VİCDANİ BİR TALEPTİR"

Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir, af talebimiz. Toplumsal barış içindir. Af talebimiz kardeşlik hukukunun yeni baştan giderilmesi içindir. Af talebimiz çocukların babalarına kavuşması, annelerin, anneannelerin, babaannelerin torunlarına ve evlatlarına kavuşması içindir. Af çağrımıza bütün Türkiyemin, bereketli Türkiyemin, şefkatli Türkiyemin kucak açacağına inanıyorum."

"EMEKLİ KURBAN BAYRAMI'NI GEÇİREMEDİ"

Emeklinin Kurban Bayramı'nı geçiremediğini de aktaran Sarıgül, şöyle konuştu:

"Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam gelmeden fiyatlar 2 misli- 3 misli ne yazık ki yükseldi. Bana göre emekli yurttaşlarımız bizim geçmişimizdir. Onlara saygı duymazsak geleceğimize saygı duyamayız. Emekli Kurban Bayramı'nı geçiremedi, kurban alamadı. Emekli Kurban Bayramı'nı geçiremedi, torununa bahşiş veremedi, komşu çocuğuna bahşiş veremedi. Emekli bu bayramı çok üzgün, çok sıkıntılı geçirdi. Birçok emekli biliyorum ki evlerini kapattılar. Kimse görmesin onları diye memleketlerine gittiler. Emeklilerimizin maaşları da enflasyona göre yüzde 100 ona göre planlanmalıdır. Emekliye 10 kuruş maaş geliyor, domatesin fiyatı yükseliyor, pirincin, şekeri yükseliyor ve emeklinin maaşı son derece aşağıda kalıyor."

Konuşmaların ardından Sarıgül, Odunpazarı Tarihi Evleri'ne giderek esnafı ziyaret etti.

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Tatilin son gününü piknik yaparak değerlendirdiler Tatilin son gününü piknik yaparak değerlendirdiler Tepebaşı Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Devam Ediyor Tepebaşı Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Mustafa Sarıgül, Ümmü Gülsüm, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafa Sarıgül Eskişehir'den Af Çağrısı Yaptı : 'Af Talebimiz Siyasi Bir Talep Değil, Vicdani Bir Talepdir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül Eskişehir'den Af Çağrısı Yaptı : "Af Talebimiz Siyasi Bir Talep Değil, Vicdani Bir Talepdir" - Son Dakika
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