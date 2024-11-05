MUTTAŞ'ın Yeni Yönetimi Belirlendi - Son Dakika
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MUTTAŞ'ın Yeni Yönetimi Belirlendi

MUTTAŞ\'ın Yeni Yönetimi Belirlendi

Muğla Kent Hizmetleri Taşımacılık Eğitim Danışmanlık İnşaat Turizm Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ (MUTTAŞ) Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim seçildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan seçimlerin Muğla için hayırlı olmasını diledi ve yeni yönetim kuruluna başarılar temenni etti.

05.11.2024 20:05  Güncelleme: 20:07
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Muğla Kent Hizmetleri Taşımacılık Eğitim Danışmanlık İnşaat Turizm Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ (MUTTAŞ) Deniz Hizmetleri Anonim Şirketinin yönetimi belirlendi.

MUTTAŞ'ın Muğla Menteşe merkez ofisinde, MUTTAŞ Deniz Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurul Toplantısı yapılarak yeni yönetim seçildi. Toplantıya MUTTAŞ Genel Müdürü Sedat Bayrak, Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Ergün Yıldız, çevre ilçelerden meclis üyeleri ile Oda başkanları katıldı.

Olağanüstü toplanan MUTTAŞ Deniz Hizmetleri AŞ Genel Kurulu'nda yönetim şu şekilde belirlendi:

MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhamı Özden, MUTTAŞ Deniz Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına; Deniz Kıyı Şube Müdürü Cem Hodoğlugil, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine; Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi İlkay Şimşek, Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Av. Ali Özgür Kullukcu, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı ve Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1991 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MUTTAŞ'ın Muğla genelinde çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Muğla'da bulunan iştiraklerde Bodrum olarak yer alıyor olmak bizim için çok değerli. İnanıyoruz ki yapacağımız çalışmalarla Bodrum'u en güzel şekilde temsil edecek, alınacak kararlarla kentimizi daha ileriye götüreceğiz. Bu vesileyle belediyemizi temsilen yönetim kurulu üyeliğine seçilen Meclis Üyemiz Niyazi Atare'yi ve Bodrum adına çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanımız Orhan Dinç'i tebrik ediyorum. Bunun yanında Muğla'nın geleceği için özveri ile çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve yönetimine teşekkür ediyorum. Yapılan seçimin Muğla için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm MUTTAŞ yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MUTTAŞ'ın Yeni Yönetimi Belirlendi - Son Dakika

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