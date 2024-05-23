Nazilli Belediyesi Kırk Yama Kursu'ndan 'Vuslat' Sergisi - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Kırk Yama Kursu'ndan 'Vuslat' Sergisi

Nazilli Belediyesi Kırk Yama Kursu\'ndan \'Vuslat\' Sergisi

Nazilli Belediyesi tarafından Lütfi Selek Kültür Merkezinde açılan Kırk Yama Kursu öğrencilerinin hazırladığı eserler, 'Vuslat' sergisi ile Nazilli Belediye meydanında sergilendi. Mevlana'nın öğretileri ve semazen figürleri ile süslenen eserler büyük beğeni topladı.

23.05.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Lütfi Selek Kültür Merkezinde Yaklaşık bir yıl önce açılan 'Elde Kırkyama' kursunda hazırlanan eserler 'Vuslat ' sergisi ile nefes buldu.

Nazilli Belediyesi tarafından Lütfi Selek Kültür Merkezinde açılan Kırk Yama Kursunun kursiyerleri tarafından hazırlanan eserler, "Vuslat" isimli sergi ile Nazilli Belediye meydanında görücüye çıktı. Kış boyu Nihal Erbakan'ın eğitmenliğinde kursiyerler tarafından semazen figürleri ile süslenmiş kıyafet pano ve benzeri örtüler büyük beğeni aldı. Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin ölümünün 750. Yılı nedeni ile hazırlanan konsepte Mevlana'nın 7 öğüdü yapılan çalışmalar ile öne çıkarıldı.

Nazilli Belediyesi Kırk Yama Kursu öğrencilerinin düzenlediği 'Vuslat' isimli sergiyi ziyaret ederek birbirinden kıymetli el sanatlarını hayranlıkla inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, " Kadınlarımızın eli değdiği zaman çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bunların örneği şu an bu sergimizde. Bu sergimizde kursiyerlerimizin yaptıkları çalışmalardan bir kısım örnek görüyoruz. Bizim amacımız şu olmalı belediye olarak. Kadınlarımızın bu tür faaliyetlerde daha çok olmalarına imkan sağlamalı. Hazırladıkları göz nuru el emeği çalışmalarını daha çok alana yaymalı, daha büyük sergiler ile Aydın'a bölgemize ve tüm Türkiye'ye yaymalıyız. Bu sergilerimizi de daha büyük kalabalıklar ile açmalı ve festivalleştirebilmeliyiz. Siz hanımlara söz veriyorum bundan sonra bu tür çalışmalarınıza gereken değer ve önem verilecektir. Kadınlarımızın el emeği her zaman her yerde saygı gösterilerek değerlendirilecektir. Emeklerinden dolayı eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkürlerimi iletiyor, geleneksel el sanatlarının yaşatılması konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum. Bu hislerle bu günkü sergimizin hayırlı uğurlu olmasını ve daha çoklarını diliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Kırk Yama Kursu'ndan 'Vuslat' Sergisi - Son Dakika

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