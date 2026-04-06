Nazilli'de 5 Nisan Avukatlar Günü Töreni

06.04.2026 18:06
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Emel Şahin, avukatlık mesleğinin sorunlarına dikkat çekti.

(AYDIN) - Haber: Osman BEKAR

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Emel Şahin, "Hukukun üstün olduğu, yargı bağımsızlığının tam anlamıyla tesis edildiği ve avukatların mesleki onurlarına yaraşır koşullarda çalıştığı bir gelecek temenni ediyoruz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızı rahmetle anıyor, adaletin tesisi için fedakarca çalışan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz" dedi.

Nazilli'de görev yapan avukatların katıldığı programda, Aydın Barosu adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Emel Şahin, burada yaptığı açıklamada, avukatların yargının kurucu unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Hukuku ve adaleti cesaretle savunan tüm avukat meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Avukatlar, adalet arayışının rehberi, hak ve özgürlüklerin sözcüsü ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin öncüsüdür. Güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkından söz edilemez" dedi.

Hukuk fakültelerindeki artışa eleştiri

Son yıllarda hukuk fakültelerinin plansız şekilde açılması ve kontenjanların kontrolsüz artırılmasının hukuk mesleğinin niteliğini olumsuz etkilediğini anlatan Şahin, bu durumun mesleğe girişten çalışma koşullarına kadar pek çok alanda sorunlara yol açtığını ifade etti.

Şahin, hukuk eğitiminde kalite standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirterek, "Hukuk fakültelerinde kontenjanların azaltılması, başarı sıralamasının yükseltilmesi ve akreditasyon sistemine geçilmesi gerekmektedir. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı doğru bir uygulama olmakla birlikte geç kalınmış bir adımdır" diye konuştu.

Avukatlara yönelik şiddet artıyor

Avukatlara yönelik şiddet olaylarının giderek arttığına dikkat çeken Şahin, meslektaşlarının görevlerini yerine getirirken ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Şahin, "7 Ocak 2026'da meslektaşımız avukat Zekeriya Polat, yalnızca görevini yaptığı için silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Avukata yönelik saldırılar yalnızca avukatlara değil, yurttaşların adalete erişim hakkına yönelik bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Yargı sisteminde yaşanan bazı uygulamaların hukuka olan güveni zedelediğini ifade eden Şahin, özellikle tutuklama tedbirlerinin ölçüsüz uygulanmasının ciddi sorunlara yol açtığını söyledi.

Şahin, "Gelinen noktada tutuklamaların cezalandırma aracına dönüştüğü görülmektedir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması hukuk devleti anlayışına zarar vermektedir" dedi.

"Nazilli Adliyesi yetersiz kalıyor"

Konuşmasında Nazilli'deki adliye binasının yetersizliğine de dikkat çeken Şahin, mevcut fiziki koşulların sağlıklı bir yargılama sürecine uygun olmadığını ifade etti.

Nazilli'de bazı mahkemelerin Vergi Dairesi binasında hizmet verdiğini belirten Şahin, avukatların duruşmalar arasında yetişmekte zorlandığını ve park yeri sıkıntısı yaşandığını ve yeni adliye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hukukun üstün olduğu, yargı bağımsızlığının tam anlamıyla tesis edildiği ve avukatların mesleki onurlarına yaraşır koşullarda çalıştığı bir gelecek temenni ediyoruz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızı rahmetle anıyor, adaletin tesisi için fedakarca çalışan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: ANKA

