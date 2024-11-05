Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri Coşkusu - Son Dakika
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Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri Coşkusu

Nazilli\'de Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri Coşkusu

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyet Bayramı özel konserinde Atatürk'ün sevdiği şarkılarla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 2 saat süren konser, belediye başkanı ve gazilerin katılımıyla gerçekleşti.

05.11.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu Cumhuriyet Özel Konseriyle sanatseverlerin kulaklarının pasını sildi. 2 saat süren konser Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile taçlandırıldı.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyet Bayramı Özel Konserinde söyledikleri şarkılarla izleyicilere unutulmaz saatler yaşattı. Konserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda gerçekleşen konsere, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Hasan Karataş ve Gazi üyeleri onur konuğu olarak yer alırken, Şef Murat Sezar yönetimindeki konsere Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Koro üyesi Sevinç Vıcır'ın sunuculuk yaptığı muhteşem gecede ilk bölümde 13, ikinci bölümde ise 16 olmak üzere toplam 29 eser seslendirildi. 2 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan konserde 25 kadın 15 erkek solist yer alırken 10 kişilik saz heyeti koroya eşlik etti.

Kırmızı ve beyaz dekor ve bayraklarla donatılmış sahne ile muhteşem performans gösteren korodan çok etkilendiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Değerli hemşehrilerim bu gece burada çok güzel dakikalar yaşadık. Ben daha önce dinlemiştim bu koroyu, dinlediğinizde insanda alışkanlık yapıyor. İnanın bir ay sonra bir daha dinleyeyim diyorsunuz. Ben geçen sene dinledim bu seneyi iple çektim. Bu koro müthiş bir koro. Her bir koro üyesi o kadar özverili ki; bakın ben belediye başkanıyım kaç ay oldu Mart'tan beri yedi ay diyelim. İnanın yedi aydan beri benden hiçbir şey istemeden kendi çabaları ile bunu konseri gerçekleştirdiler. Kendilerini kutluyorum" dedi.

Konuşmasının devamında Nazilli halkı ve koro üyelerinden biraz daha zaman isteyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Salona sığmayan kalabalığı görünce ben gerçekten çok üzüldüm. Misafirlerimizin birçoğu salonda yer olmadığından dolayı bu muhteşem konseri dinleyemedi. Burada yine bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyorum. Nazilli Belediye Başkanı olarak bütün halkımdan sadece biraz daha zaman istiyorum. Borçlarımızı ödedikten sonra gelen gelirleri Nazilli halkına harcayacağım, hep beraber harcayacağız. Belediye başkanlığım döneminde mutlaka yapmak istediğim hizmetlerden birisi de sanatı ve sanatçıyı seven Nazilli halkı için binlerce kişiyi alan salonlar, meydanlar yapmak. Bunun da sözünü veriyorum. Bu sözü hep beraber yapacağız. Nazilli'yi hep beraber yöneteceğiz. Koromuzun yaptığı gibi hep birlikte tasarruf yaparsak biz bu salonlardan beş tane de on tane de yaparız, hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Geceye katılan tüm sanatseverlere teşekkür eden Başkan Tetik Konser sonunda koro üyeleri ile birlikte İzmir Marşı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Marşını söyledi. Coşkulu anların yaşandığı Konserde Onur konukları olan Gazilerin de marşlara eşlik etmelerinin ardından, Türkiye Muharip Gaziler Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, Koro Şefi Murat Sezar'a Gazi Rozeti hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri Coşkusu - Son Dakika

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