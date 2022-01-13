Üye Girişi
Nazilli'de gazetecilerin onuruna yemek verildi - Son Dakika

Nazilli'de gazetecilerin onuruna yemek verildi

13.01.2022 13:07
Nazilli'de gazetecilerin onuruna yemek verildi

Nazilli'de görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nazilli Belediyesi tarafından Menderes Et ve Balık Restoran'da düzenlenen geceye katıldı.

Nazilli'de görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nazilli Belediyesi tarafından Menderes Et ve Balık Restoran'da düzenlenen geceye katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarının onuruna akşam yemeği düzenledi.

Nazilli Belediyesi işletmesi olan Menderes Et ve Balık Restoran'da düzenlenen geceye Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Nazilli Şube Başkanı Metin Özden ve çok sayıda basın mensubu ile aileleri katıldı.

Güç birliği yaparak gazetecilerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını dile getiren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Ümit Özmen; "Biz bütün dertlerimizi, sorunlarımızı 10 Ocak günü düzenlediğimiz törende anlattık. Sorunlarımız kendi aramızda konuşarak çözebileceğimiz sıkıntılar değil maalesef. Siyasilerin, bürokratların, iktidarın çözmesi gereken sorunlar. Meslek ve internet yasasının biran evvel çıkması lazım. Gelişen teknoloji ile beraber Aydın'a yön veren birçok internet sitesinin Nazilli'de bulunduğunu göz önüne alırsak biran önce bunun çıkması için mücadelemizi artırmamız gerekiyor. Cemiyet başkanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz ne kadar güçlü olabilirsek Ankara'da sesimizi daha iyi duyurabiliriz. Nazilli'ye 28 yıl sonra güzel bir cemiyet binası kazandırdık. Bu binanın kazandırılmasında Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve birçok özel kurumlar da bizlere destek verdi. Sizin huzurunuzda onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik noktasında Nazilli basınının örnek teşkil ettiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü akşamı biz de Aydın'da bir organizasyon düzenlemiştik. Aydın bu geceyi konuşuyor ancak geceyi konuştuğu kadar Nazilli basınını konuşuyor. Sizin birliğiniz, beraberliğiniz, hep birlikle eğleniyor ve çalışıyor olmanız konuşuluyor. Her toplantıda karşılaştığım meslektaşlarım sizden bahsetti. Allah birliğinizi, dirliğinizi bozmasın" sözlerini kaydetti.

Kentin gelişimi için basın mensupları ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "2012'den bu yana siyaset yaptığımız süreç içerisinde ve daha öncesinde yer aldığımız sosyal sorumluluk projelerinde hep birlikte olduk. Siz habere koştunuz, biz olaya konuştuk. Bu noktada sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizler, bizlere yol gösterdiniz. İyi olanı hep birlikte bulmaya çalıştık. Her bir arkadaşımın iyi niyetinden ve samimiyetinden hiçbir şüphem yok. Gece saat 4'te şehrimizin sorunları için aradınız. Yangın çıktı, birlikte mücadele ettik. Burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir kıvanç. Davetimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nazillimiz uzun yıllardır büyük kamu yatırımlarına muhtaç kaldığını ifade eden Başkan Özcan; "Özellikle Sümerbank Fabrikası'nın kapatılmasından sonra ekonomimizin iyi gittiğini söylemek mümkün değil. Sanayici üreten arkadaşlarımız ve sizler bu şehrin lokomotifi olmaya, güçlü mekanizmayı destekleme noktasında gösterdiğiniz gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Aydın genelinde yayın yapan 5 büyük gazetenin 3'ü Nazilli merkezli. Bu bizim için bir madalyadır. Dilerim ki Nazilli il olur ve il gazeteciler cemiyeti olarak bu yemeği kutlarız" diye konuştu.

Basın mensupları ile zeybek oynayan Başkan Özcan, çalışmalarından dolayı cemiyet başkanlarına teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. - AYDIN

Nazilli'de gazetecilerin onuruna yemek verildi
Nazilli'de gazetecilerin onuruna yemek verildi
Nazilli'de gazetecilerin onuruna yemek verildi

YORUMLAR
500

Gazeteciler Günü, Nazilli, Aydın, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de gazetecilerin onuruna yemek verildi - Son Dakika


Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı         
11:24
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:21 Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?
13:17 Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar
12:54 Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı
12:47 Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz, ittifak yapıları değişebilir
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
12:13 Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 13:29:27. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de gazetecilerin onuruna yemek verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement