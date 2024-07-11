Nazilli'de sahipli kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de sahipli kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri devam ediyor

Nazilli\'de sahipli kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri devam ediyor

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, altı aylık yaşa kadar olan tüm sahipli kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması işlemlerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü duyurdu. Vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde müdürlüğe başvurarak kedi ve köpeklerine mikroçip taktırarak kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, veteriner hekimlerin uygun görmesi durumunda kuduz aşısı da aynı anda yapılabilmektedir.

11.07.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'ın Nazilli ilçesinde de sahipli kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri sürüyor.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Altı aylık yaşa kadar olan tüm sahipli kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması işlemleri müdürlüğümüzde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu şekilde talebi olan vatandaşlarımız mesai saatleri dahilinde, sahibi olduğu kedi ve köpeğini de getirerek mikroçip ile kayıt işlemini yaptırabilirler. Veteriner hekimlerimizin uygun görmesi halinde kuduz aşısı da aynı anda uygulanabilmektedir. Vatandaşlar, kayıt işlemleri için mesai saatleri içerisinde müdürlüğe başvurabilir ve beraberinde getirdikleri kedi ve köpeklerine mikroçip taktırarak kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, veteriner hekimlerin uygun görmesi durumunda kuduz aşısı da aynı anda yapılabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Müdürlük yetkilileri, kuduz aşılarının her yıl tekrarlanması gerektiğini hatırlatarak, bu işlemi de müdürlükte yaptırabileceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuduz Aşısı, Nazilli, kedi, Hayvan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de sahipli kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:43:00. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de sahipli kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement