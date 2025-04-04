Nazilli'deki Emekliler Bayramı Buruk Geçti: Ekonomik Zorluklar Eyvan Ediyor - Son Dakika
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Nazilli'deki Emekliler Bayramı Buruk Geçti: Ekonomik Zorluklar Eyvan Ediyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde emekli vatandaşlar, yüksek kiralar ve düşük emekli maaşları nedeniyle bayramı huzursuz ve buruk geçirdiklerini ifade ediyor. Emekliler, ekonomik sıkıntılar ve yüksek fiyatlar karşısında alım güçlerinin düştüğünü belirtiyor.

04.04.2025 10:03  Güncelleme: 11:14
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Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar bayramı buruk geçirdiklerini söyledi. Bir emekli vatandaş, "Ben 20 bin lira emekli maaşı alıyorum ve 7 bin lira kira veriyorum. Gerisini siz hesap edin, yetmiyor" dedi. Bir başka emekli ise "Bu bayram çok huzursuz geçti. 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı içeriye atıldığından döviz yükseldi, borsa düştü. Ülke iyi olmasa biz nasıl iyi olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Nazilli'de emekliler bayramı buruk geçirdi. Emekli maaşlarının geçinebilmek için yeterli olmadığını ifade eden emekliler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının da ekonomik etkilerine dikkat çekti.

"Eskiden bir tavuk alıyorduk, şimdi o da mümkün değil"

Bir emekli, "Ekonomiden uzun süredir rahatsızız. Cebin boş olunca pazara çıkmanın ne anlamı var? Bayram benim için iyi geçmedi; buruk bir bayram oldu. Bu bayram ülkemiz için de buruk geçti. Bir gecede döviz nereye vardı, nereye gitti? Ben iki maaş alıyorum; biri hanımdan, biri kendimden. Harcamalarımıza göre iki maaş olunca yetiyor ancak tek maaşla geçinmek mümkün değil. Zaten uzun yıllardır et almıyorum. Asgari ücretle ve emekli maaşıyla Nazilli gibi bir yerde 12-13 bin lira kira vermek mümkün mü? Üstelik bu şartlarda 700 lira verip et yemek de imkansız" dedi.

Emekli bir öğretmen ise "Bir vatandaş emekliye ayrıldığında çok rahat şekilde bir ev alabiliyordu, çocuğunu evlendirebiliyordu. Şimdi ise emekli olduğunda bir dairenin odasını bile alacak durumda değil. Geçinmesi mümkün değil. Daha önce çocuklarımızı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de okutabiliyorduk, şimdi okutmak mümkün değil. Pazara çıktığımızda istediğimiz şeyi alamıyoruz; fiyatlar çok yüksek. Bu bayram çok huzursuz geçti. 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı içeriye atıldığından döviz yükseldi, borsa düştü. Ekonomi uzmanlarının söylediklerine göre ülkemiz 25-26 milyar dolar zarara uğradı. Ülke iyi olmasa biz nasıl iyi olabiliriz? Kasaba hiç gitmiyoruz. Eskiden bir tavuk alıyorduk, şimdi tavuk almak da mümkün değil" diye konuştu.

"Evimize götürdüğümüz ürünler bize yetmiyor"

Pazarda alışveriş yapan bir emekli ise "Vatandaşın alım gücü düştü. İnsanlar aldıklarını mutlu bir şekilde yiyemiyorlar çünkü yetmiyor. Paranın değeri düşüyor, büyük firmalar kendilerini koruyabiliyor fakat bizler paranın kaybına yetişemiyoruz. Evimize götürdüğümüz ürünler bize yetmiyor. Bir istikrar yok, belli bir fiyat yok. Herkes kafasına göre fiyat belirliyor. Kasaba gidemedik. Bugün bir kilo et 700-800 lira. İş bulabiliyor muyuz ki bu fiyata et alalım? Biz pazardan uygun, çürük çarık ne varsa bulup alabiliyoruz. Ev kirası olan arkadaşların inim inim ağladığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir emekli vatandaş ise "Bayramlar artık eski bayramlar değil çünkü insanların birtakım bireysel sorunları var. Aşamadıkları sorunlar var. Ben 20 bin lira emekli maaşı alıyorum ve 7 bin lira kira veriyorum. Gerisini siz hesap edin, yetmiyor. Bunun içinde peynir, süt, yoğurt, elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet var. Bunları karşılaştırdığınızda her ay bütçemiz açık veriyor. Ben bir kilo et alabildim ama nasıl alabilirsiniz ki? Gücümüz yetmiyor. Aldığımızda bütçemiz sarsılıyor. Balık almaya çalışıyoruz çünkü balık nispeten daha uygun fiyatlı" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Nazilli, 3-sayfa, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'deki Emekliler Bayramı Buruk Geçti: Ekonomik Zorluklar Eyvan Ediyor - Son Dakika

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