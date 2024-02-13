Nazilli Ticaret Odası'nda çalışan Serdar Yayoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nazilli Ticaret Odası'nda çalışan Serdar Yayoğlu hayatını kaybetti

Nazilli Ticaret Odası\'nda çalışan Serdar Yayoğlu hayatını kaybetti

Nazilli Ticaret Odası'nda uzun yıllar görev yapan 51 yaşındaki Serdar Yayoğlu, kanser tedavisi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde hayatını kaybetti. Yayoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kemer Camii'nden kaldırılacak.

13.02.2024 11:30  Güncelleme: 11:32
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Nazilli Ticaret Odası'nda çalışan 51 yaşındaki Serdar Yayoğlu yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Nazilli Ticaret Odası personeli olarak uzun yıllar görev yapan Serdar Yayoğlu 3 yıldan bu yana kanser tedavisi görüyordu. Son olarak tedavisine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde devam edilen Yayoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yayoğlu'nun ölüm haberi çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Başkan Arslan taziye mesajı yayımladı

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Yayoğlu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Odamızda uzun yıllar hizmet veren eski Ticaret Sicili Müdürümüz Serdar Yayoğlu, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kemer Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar dileriz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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