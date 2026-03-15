Hatipoğlu Muttalip Mahallesi\'nde hemşehrileriyle buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında hemşehrileriyle iftar sofrasında bir araya geldi, hane ziyaretlerinde bulundu ve taziye ile vefa ziyaretleri gerçekleştirdi.

Milletvekili Hatipoğlu, Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Muttalip Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Hatipoğlu, Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın huzurunu hemşehrileriyle birlikte yaşadıklarını belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde, gönül gönüle olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Gönül kapılarını açan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz"

İftarın ardından Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile birlikte Muttalip Mahallesi'nde hane ziyaretlerine başlayan Hatipoğlu, Gülşen ve Gülsüm isimli vatandaşların evlerine misafir oldu. Mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Milletvekili Hatipoğlu, yeni bebek sahibi olan Bilal isimli bir vatandaşı da ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti. Hatipoğlu, "Rabbim yavrumuza sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Bizlere gönül kapılarını açan kıymetli hemşehrilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taziye ve vefa ziyaretleri

Programına taziye ziyaretiyle devam eden Nebi Hatipoğlu, MKYK Üyesi Mürsel Çavdar ve İlçe Başkanı Serhat Tunç ile birlikte yakın zamanda eşini kaybeden Gülsüm isimli vatandaşı ziyaret ederek acısını paylaştı. Ardından vefa ziyaretleri kapsamında geçmiş dönem belediye başkanlarından Arif Ünlü'yü de evinde ziyaret eden Hatipoğlu, günün sonunda Kadir Gönence ve teşkilat mensubu Hatice isimli vatandaşların hanelerine konuk oldu.

"Bizim için çok kıymetli"

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, "Rabbim vefat eden kardeşimize rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Teşkilat mensuplarımızla birlikte hemşehrilerimizin dertlerini dinlemek ve sevinçlerine ortak olmak bizim için çok kıymetli" değerlendirmesinde bulundu. - ESKİŞEHİR