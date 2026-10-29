Nevşehir'de at çiftliklerinin 29 Ekim'deki bayraklı gösterisi dronla görüntülendi - Son Dakika
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Nevşehir'de at çiftliklerinin 29 Ekim'deki bayraklı gösterisi dronla görüntülendi

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Nevşehir\'de at çiftliklerinin 29 Ekim\'deki bayraklı gösterisi dronla görüntülendi
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Nevşehir\'de at çiftliklerinin 29 Ekim\'deki bayraklı gösterisi dronla görüntülendi
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Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla at çiftlikleri, atlar üzerinde Türk bayrağı açarak peribacaları arasında gösteri yaptı. Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümüne özel düzenlenen ve dronla görüntülenen gösteri, izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı.

Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen at çiftlikleri; atlar üzerinde Türk bayrağı açarak peribacaları arasında gösteri yaptı. Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümüne özel gerçekleştirilen gösteri, dronla havadan görüntülendi. Atların üzerinde dalgalanan Türk bayrağı, izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı.

Nevşehir'deki at çiftliklerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği gösteride, atlar üzerinde açılan Türk bayrağı Cumhuriyet Bayramı coşkusuna renk kattı. Atların eşliğinde açılan bayrak, gökyüzünden dronla görüntülenirken ortaya etkileyici görüntüler çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan gösteri, at çiftliklerinin bayram kutlamalarına anlamlı katkısı olarak dikkat çekti. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Programda itaat köpeğinin sergilediği performans da ilgi gördü. Komutlarla hareket eden köpek, kaykay üzerinde ilerleyerek hünerlerini sergiledi. Komandoların gerçekleştirdiği silahlı gösteri tatbikatı da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıNevşehir29 EkimGüncelYaşamYerelSon Dakika

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