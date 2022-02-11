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Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor - Son Dakika

Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor

11.02.2022 11:51
Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor

Nevşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının rahat bir şekilde sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının rahat bir şekilde sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yapıyor. Yollarda yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanın da yaya kaldırımları da temizlenerek buzlanmaya karşı tuzlanıyor.

Kar yağışının başladığı andan itibaren yol açma ve temizleme çalışmalarına başlayan belediye ekipleri çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor
Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor
Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor
Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor
Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor - Son Dakika
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