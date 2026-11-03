Nevşehir\'de tokat mağduru 46 yaşındaki kadının saldırganı tutuklandı

Nevşehir'de market önünde alışveriş yapmak için beklediği sırada tanımadığı bir kişinin tokatlı saldırısına uğrayan ve kulağında işitme kaybı meydana gelen S.E.'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans mesajı verdi. Vali Kök, "Kadınlarımıza kalkan her ele karşıyız. Devlet olarak kadına yönelik şiddette sıfır tolerans, taviz yok" dedi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan S.E.'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Nevşehir İl Emniyet Müdürü ve İl Sağlık Müdürü de hazır bulundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda devletin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Vali Kök, yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

"Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans, taviz yok"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin kararlı duruşunu vurgulayan Vali Kök, "Öncelikle bu münferit olayda yaşananlar bizleri insan olarak da devlet olarak da büyük bir üzüntüye sevk etti. Kadına karşı şiddette sıfır tolerans prensibiyle hareket ediyoruz. Kadınlarımıza kalkan her ele karşıyız. Kadına yönelik şiddeti önlemek için devlet olarak verdiğimiz mücadeleye, gösterdiğimiz emeğe ve özveriye rağmen bugün yaşadığımız bu olay keşke hiç yaşanmasaydı" diye konuştu.

Kadınların hak ettikleri değeri görmeleri için devletin ve valilik olarak kendilerinin her zaman kadınların yanında olduğunu belirten Vali Kök, olayın ardından emniyet birimlerinin hızlı şekilde harekete geçtiğini söyledi.

"Şüpheli tutuklandı, sürecin takipçisiyiz"

Olayı gerçekleştiren şahsın polis ekiplerince yakalandığını ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını hatırlatan Vali Kök, "Olayı gerçekleştiren şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs daha sonra tutuklandı. Adli mercilerimiz gerekeni yaptı. Biz de sürecin takipçisiyiz. Bundan sonra benzer üzücü olayların yaşanmaması için gereken tüm dikkati ve hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadınların toplumun en kıymetli değerleri olduğunu dile getiren Vali Kök, "Kadınlarımız baş tacımızdır. Tekrar tekrar söylüyorum, devlet olarak bu konuda hassasız. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans, taviz yok. Bugün yaşadığımız olaydan gerekli dersleri çıkaracağız. Bütün kadınlarımızın yanındayız. Bugün burada hep birlikte aynı üzüntüyü paylaşıyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için hep beraber elimizden geleni yapacağız" dedi.

Olayın geçmişi

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten geldikten sonra alışveriş yapmak üzere markete girmek isteyen 46 yaşındaki S.E., market önünde beklediği sırada arkasından gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne ve sol kulağına gelecek şekilde şiddetli tokat atıldığını iddia etmişti.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelinin kadına tokat attıktan sonra hızla uzaklaştığı görülmüştü. Olayın ardından vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polis ekiplerine teslim edilmişti.

Saldırı sonucu kulağında işitme kaybı meydana gelen S.E., tedavisinin devam ettiğini ve doktorların düzenli kontrol önerdiğini belirtmişti. Şüpheli Tolga Ç.'nin 6 suç kaydı bulunduğu öğrenilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.