Nevşehir'de tokat mağduru 46 yaşındaki kadının saldırganı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nevşehir'de tokat mağduru 46 yaşındaki kadının saldırganı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Nevşehir\'de tokat mağduru 46 yaşındaki kadının saldırganı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nevşehir\'de tokat mağduru 46 yaşındaki kadının saldırganı tutuklandı
Haber Videosu

Nevşehir'de market önünde tokatlı saldırıya uğrayan ve kulağında işitme kaybı oluşan 46 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede Vali Hüseyin Kök tarafından ziyaret edildi. Kök, kadına yönelik şiddette sıfır tolerans mesajı vererek saldırı şüphelisinin tutuklandığını söyledi.

Nevşehir'de market önünde alışveriş yapmak için beklediği sırada tanımadığı bir kişinin tokatlı saldırısına uğrayan ve kulağında işitme kaybı meydana gelen S.E.'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans mesajı verdi. Vali Kök, "Kadınlarımıza kalkan her ele karşıyız. Devlet olarak kadına yönelik şiddette sıfır tolerans, taviz yok" dedi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan S.E.'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Nevşehir İl Emniyet Müdürü ve İl Sağlık Müdürü de hazır bulundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda devletin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Vali Kök, yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

"Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans, taviz yok"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin kararlı duruşunu vurgulayan Vali Kök, "Öncelikle bu münferit olayda yaşananlar bizleri insan olarak da devlet olarak da büyük bir üzüntüye sevk etti. Kadına karşı şiddette sıfır tolerans prensibiyle hareket ediyoruz. Kadınlarımıza kalkan her ele karşıyız. Kadına yönelik şiddeti önlemek için devlet olarak verdiğimiz mücadeleye, gösterdiğimiz emeğe ve özveriye rağmen bugün yaşadığımız bu olay keşke hiç yaşanmasaydı" diye konuştu.

Kadınların hak ettikleri değeri görmeleri için devletin ve valilik olarak kendilerinin her zaman kadınların yanında olduğunu belirten Vali Kök, olayın ardından emniyet birimlerinin hızlı şekilde harekete geçtiğini söyledi.

"Şüpheli tutuklandı, sürecin takipçisiyiz"

Olayı gerçekleştiren şahsın polis ekiplerince yakalandığını ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını hatırlatan Vali Kök, "Olayı gerçekleştiren şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs daha sonra tutuklandı. Adli mercilerimiz gerekeni yaptı. Biz de sürecin takipçisiyiz. Bundan sonra benzer üzücü olayların yaşanmaması için gereken tüm dikkati ve hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadınların toplumun en kıymetli değerleri olduğunu dile getiren Vali Kök, "Kadınlarımız baş tacımızdır. Tekrar tekrar söylüyorum, devlet olarak bu konuda hassasız. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans, taviz yok. Bugün yaşadığımız olaydan gerekli dersleri çıkaracağız. Bütün kadınlarımızın yanındayız. Bugün burada hep birlikte aynı üzüntüyü paylaşıyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için hep beraber elimizden geleni yapacağız" dedi.

Olayın geçmişi

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten geldikten sonra alışveriş yapmak üzere markete girmek isteyen 46 yaşındaki S.E., market önünde beklediği sırada arkasından gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne ve sol kulağına gelecek şekilde şiddetli tokat atıldığını iddia etmişti.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelinin kadına tokat attıktan sonra hızla uzaklaştığı görülmüştü. Olayın ardından vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polis ekiplerine teslim edilmişti.

Saldırı sonucu kulağında işitme kaybı meydana gelen S.E., tedavisinin devam ettiğini ve doktorların düzenli kontrol önerdiğini belirtmişti. Şüpheli Tolga Ç.'nin 6 suç kaydı bulunduğu öğrenilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA
Nevşehir Valiliğiİşitme KaybıHüseyin KökNevşehirGüncelKadınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Saksıya toprak alırken tarihi keşif Ekipler bölgeye koştu Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
İngiliz siyasetinde deprem Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
17:20
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor
Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
17:11
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
15:42
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 17:36:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Nevşehir'de tokat mağduru 46 yaşındaki kadının saldırganı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android