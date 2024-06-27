NEVÜ, Adıyaman'da Hasar Gören Tescilli Yapıları Belgeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

NEVÜ, Adıyaman'da Hasar Gören Tescilli Yapıları Belgeledi

NEVÜ, Adıyaman\'da Hasar Gören Tescilli Yapıları Belgeledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜMİB), Adıyaman'da 6 Şubat depreminde hasar gören tescilli yapılarda kültürel mirası belgeleme çalışmalarında bulundu. NEVÜ KÜMİB bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 3D lazer tarama, İHA ile havadan görüntüleme ve CAD formatında veri hazırlama gibi yöntemler kullanıldı.

27.06.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜMİB), Adıyaman'da 6 Şubat depreminde hasar gören tescilli yapılarda kültürel mirası belgeleme çalışmalarında bulundu.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen il ve ilçelerde depremlerden zarar gören taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla yürütülen proje ve uygulama desteklerine devam ediyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da 'Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik' çerçevesinde özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanıyor. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Müze Müdürlüğü ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce 6 Şubat depreminde hasar gören yapılar değerlendirilerek uygun bulunan tescilli konutlarda proje çalışmalarına başlandı.

Bu çerçevede rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin hazırlanmasına karar verilen bazı tarihi yapılarda 3D lazer tarama, İHA ile havadan görüntüleme, proje için ortofoto, plan, kesit, kokta bulutu dilimi ve benzeri verilerin CAD formatında hazırlanması çalışmaları, NEVÜ KÜMİB bünyesinde KÜMİB Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uzunel ve Öğr. Gör. Fatih Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Adıyaman, Miras, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel NEVÜ, Adıyaman'da Hasar Gören Tescilli Yapıları Belgeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:32:46. #1.13#
SON DAKİKA: NEVÜ, Adıyaman'da Hasar Gören Tescilli Yapıları Belgeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement