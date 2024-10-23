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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; "Üniversiteler toplumu geliştirme ve dönüştürmede belirleyici etkide bulunan evrensel kurumlardır" dedi.

Tören öncesi İsrail saldırısında hayatını kaybeden tüm Filistinli ve Lübnanlı şehitler için İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. İsmail Aras tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve NEVÜ tanıtım filminin gösteriminin ardından sahne alan Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk Müziği Topluluğu'nun müzik konseri ile Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hacı Bektaş Semah Topluluğu'nun semah icrası törene renk kattı. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda kendi puan türüne göre NEVÜ'ye ilk sırada yerleşen Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Zeynep Kızılelma duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Rektör Aktekin: "Üniversiteler toplumu geliştirme ve dönüştürmede belirleyici etkide bulunan evrensel kurumlardır"

Açılışta konuşan ve eğitim-öğretimi doğru ve sistemli bir yapıya kavuşturacak kurumların başında üniversitelerin geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitelerin toplumların gelişimi için en dinamik ve öncü yapı olan bilim ve sanat kültürünü üreterek içinde bulunduğu toplumu geliştirme ve dönüştürmede belirleyici etkide bulunan evrensel kurumlar olduğunu ifade etti. Aktekin, üniversite olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaların yanı sıra üniversite-şehir, üniversite-bölge ve uluslararası iş birlikleri ile üniversite misyonunu en doğru şekilde yerine getirme gayretinde olduklarını söyledi.

"Akademik kadromuzu nitel ve nicel açıdan güçlendiriyoruz"

Üniversitenin fiziki yapılanması ile birlikte akademik kadrosunu nitel ve nicel açıdan güçlendirmeye son derece önem verdiklerine vurgu yapan Rektör Aktekin, göreve başladığı 2020 yılı Mart ayından bugüne; 55'i profesör, 107'si doçent, 169'u doktor öğretim üyesi, 75'i öğretim görevlisi ve 60'ı da araştırma görevlisi olmak üzere kendi alanında birikimli toplam 466 akademik personeli NEVÜ ailesine kazandırdıklarını söyledi.

"Doğal ve kültürel miras turizmi' alanında birçok proje gerçekleştirildi

YÖK tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan ve Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'de yer alan üniversite olarak İhtisaslaşma Koordinatörlüğü aracılığı ile birçok proje ve çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Aktekin, bu çalışmalarla üniversiteye ve Nevşehir'e çok önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.

NEVÜ'lü dünyanın en etkin bilim insanları

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ayrıca Stanford Üniversitesi tarafından 22 ana bilim dalı ile 174 alt ana bilim dalında dünyada 7 milyon araştırmacı üzerinde yapılan araştırmaya göre 2023 yılına ait yayın verilerinin değerlendirildiği 'Dünyanın En Etkin Bilim İnsanları' listesinde yer alan NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ersan Kabalcı, Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Doç. Dr. Mehmet Yeşilbudak, Doç. Dr. Ebubekir Kaya ve Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Bora Dedeoğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek kendilerine teşekkür belgesi verdi.

Akademisyenlere cübbe giydirme töreni

NEVÜ Akademik Yılı Açılış programı, 2024 yılında akademik yükselme göstererek profesör ünvanı alan ve profesör olarak üniversiteye yeni katılan öğretim üyeleri ile akademik yükselme göstererek doçent ünvanı alan öğretim üyelerine cübbelerinin Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin tarafından giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - NEVŞEHİR