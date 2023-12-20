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NEVÜ'de Gerçeğini Aratmayan Yangın Tatbikatı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) merkez yerleşkesinde gerçeğini aratmayan yangın, tahliye ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, binada mahsur kalan kişiler kurtarılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi. NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti.

NEVÜ\'de Gerçeğini Aratmayan Yangın Tatbikatı
20.12.2023 - 16:05,
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) merkez yerleşkesinde gerçeğini aratmayan yangın, tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli (NEVÜ) Rektörlüğü, Sivil Savunma Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde acil durum plan uygulaması ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı, NEVÜ Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Ergen, NEVÜ Sivil Savunma Birim Amiri Bayram Kaya, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Mühendislik- Mimarlık Fakülte binasında muhtemel yangın, tahliye ve yaralı kurtarma tatbikatı, merkez büyük otopark alanında ise yangın söndürme eğitimi gerçekleştirildi. Tatbikatta, binada mahsur bulunan kişiler, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Ayrıca muhtemel bir yangın durumunda yapılması gerekenler ve yangın ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında bilgilendirilen personel ve öğrenciler, daha sonra alandaki yangını gerekli yangın ekipmanlarıyla söndürdü.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, üniversite görevli akademik ve idari personeller ile öğrencilerin muhtemel yangın ve benzeri durumunda meydana gelebilecek can ve mal kaybı zararını en aza indirebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan tatbikat sonunda, tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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