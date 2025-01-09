Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Gazeteciler Günü\'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tabal Gastronomi Evi'nde düzenlenen kahvaltı programında Niğde'de görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri ile buluşan Başkan Özdemir gerçekleşen buluşmada hem gazetecilerin gününü kutladı hem de belediyenin yürüttüğü projeler ve mali durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, göreve geldikleri 2019 yılındaki belediyenin mali yapısını hatırlatarak, o dönemde belediyenin bir yıllık gelirine denk gelen borç yükü altında olduklarını vurguladı. Özdemir, "Göreve geldiğimizde belediyemizin borcu bir yıllık gelirimize eşitti. Bugün geldiğimiz noktada borcumuz, sadece bir aylık gelirimizin yarısı kadar. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) herhangi bir borcumuz yok" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin, belediyenin mali disiplini ve tasarruf politikalarının bir sonucu olduğunu söyleyen Özdemir, "Biz, arsa satan değil, arsa alan bir belediye olduk. Belediyemize ait yeni araziler kazandırarak şehrimize kalıcı değerler katıyoruz" dedi.

"Kale Koruma ve Yenileme Projesi yeniden ihaleye çıkacak"

Niğde Kale Koruma ve Yenileme Projesi çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Özdemir, projede tasarruf tedbirlerine takılmayacaklarını ve yakında yeni bir ihale sürecinin başlayacağını söyleyerek, "Kale bölgesi şehrimizin önemli tarihi değerlerinden biri. Projeyi hayata geçirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. En kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"600 yeni sanayi dükkanı geliyor"

Başkan Özdemir, Niğde'de sanayi esnafı için büyük bir proje müjdesi de verdi. Atölyeler bölgesinin karşısında yeni bir arazi aldıklarını belirten Özdemir, "Bu bölgeye 600 adet yeni sanayi dükkanı yapmayı planlıyoruz. Esnafımızın taleplerine cevap verecek, modern ve işlevsel bir sanayi alanı daha oluşturacağız" şeklinde konuştu.

"Arıtma tesisi tam kapasite çalışıyor"

Başkan Özdemir, çevre yatırımlarına da değinerek Niğde Belediyesi Arıtma Tesisinin tam kapasite çalıştığını ve bu sayede önemli bir çevre sorununun çözüldüğünü vurguladı. Özdemir, "Arıtma tesisi tam kapasite çalışıyor. Eğer bu tesis çalışmasaydı üniversite ve Bor yolu üzerinde kötü kokudan durulamazdı" diye konuştu.

Yağmur suyu hatlarının ayrılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Özdemir, bu projeyle arıtma tesisinin yükünün hafifleyeceğini belirtti. "Yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hattından ayırıyoruz. Böylece yağmur suları arıtma tesisine gitmeden doğrudan deplase edilerek Akkaya Barajı'na verilecek" ifadelerini kullandı.

"Basın, şehrimizin gelişimine katkı sağlıyor"

Konuşmasının sonunda gazetecilere teşekkür eden Başkan Özdemir, basının toplumun bilinçlenmesi ve kentlerin gelişimi açısından önemli bir role sahip olduğunu ifade ederek, "Siz değerli gazetecilerimiz, şehrimizin gelişimine önemli katkılar sağlıyorsunuz. Halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında çok önemli bir göreviniz var. Tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Niğde'de görev yapan gazeteciler de Başkan Özdemir'e daveti için teşekkür ederken günün anısına pasta kesimi gerçekleştirildi. - NİĞDE