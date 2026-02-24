Niğde Belediyesi'nden Gazze'ye kardeşlik köprüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde Belediyesi'nden Gazze'ye kardeşlik köprüsü

Niğde Belediyesi\'nden Gazze\'ye kardeşlik köprüsü
24.02.2026 15:45  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Meclisi, Filistin ve Gazze'deki insani krize karşı dayanışma göstermek amacıyla olağanüstü toplandı. Alınan kararla, Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik iftar yemeği düzenlenecek ve yardımların ulaştırılması için gerekli altyapı oluşturulacak.

Niğde Belediye Meclisi; Filistin ve Gazze'de yaşanan derin insani krize merhem olmak amacıyla olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda alınan kararla, Niğde'nin yardım eli Ramazan ayı boyunca her gün binlerce Gazzeliye ulaşacak.

Uluslararası insani hukuk kurallarının ihlaliyle bölgede meydana gelen yıkıcı tablo karşısında harekete geçen Niğde Belediyesi, bölge halkına ulaştırılacak yardımların yasal ve operasyonel altyapısını kurmak için kritik bir oylama gerçekleştirdi. İmzalanacak protokoller kapsamında, Niğde Belediyesi Ramazan ayının ruhuna yakışır bir dayanışma sergileyecek. Ramazan ayı boyunca aralıksız olarak her gün Gazze'de bin kişilik iftar yemeği verilecek. Niğdelilerin kardeşlik ve yardımlaşma duyguları, bu sıcak iftar sofraları aracılığıyla doğrudan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Bu iftarı Niğde halkı adına veriyoruz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı konuşmada, belediyenin güçlü mali yapısına dikkat çekerek bu hayra vesile olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özdemir, alınan kararın oylaması öncesinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

"Hayırlı bir iş için toplandık. Ramazan ayında inşallah iftarımızı Gazze'de verelim istiyoruz. Allah'a şükürler olsun, belediyemiz mali açıdan gayet iyi durumda. Bu iftarı Niğde halkı adına veriyoruz, Allah kabul etsin. İnşallah orada da insanlar artık bu iftar ve yardımları ya da gıda yardımlarını almak zorunda kalmadıkları günleri yaşarlar. Bir an önce oradaki çocuklar da artık gülen yüzleriyle huzur içerisinde, kendi topraklarında, kendi sokaklarında yaşasınlar istiyoruz. Hızlı bir şekilde organize olup katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gazze'deki kardeşlerimiz için hayırlı olsun." - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Yerel Haberler, Filistin, Gazze, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi'nden Gazze'ye kardeşlik köprüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay’ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi
Galatasaray’da Osimhen sevinci Galatasaray'da Osimhen sevinci
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 17:03:58. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi'nden Gazze'ye kardeşlik köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.