Niğde Belediyesi\'nden Gazze\'ye kardeşlik köprüsü

Niğde Belediye Meclisi; Filistin ve Gazze'de yaşanan derin insani krize merhem olmak amacıyla olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda alınan kararla, Niğde'nin yardım eli Ramazan ayı boyunca her gün binlerce Gazzeliye ulaşacak.

Uluslararası insani hukuk kurallarının ihlaliyle bölgede meydana gelen yıkıcı tablo karşısında harekete geçen Niğde Belediyesi, bölge halkına ulaştırılacak yardımların yasal ve operasyonel altyapısını kurmak için kritik bir oylama gerçekleştirdi. İmzalanacak protokoller kapsamında, Niğde Belediyesi Ramazan ayının ruhuna yakışır bir dayanışma sergileyecek. Ramazan ayı boyunca aralıksız olarak her gün Gazze'de bin kişilik iftar yemeği verilecek. Niğdelilerin kardeşlik ve yardımlaşma duyguları, bu sıcak iftar sofraları aracılığıyla doğrudan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Bu iftarı Niğde halkı adına veriyoruz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı konuşmada, belediyenin güçlü mali yapısına dikkat çekerek bu hayra vesile olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özdemir, alınan kararın oylaması öncesinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

"Hayırlı bir iş için toplandık. Ramazan ayında inşallah iftarımızı Gazze'de verelim istiyoruz. Allah'a şükürler olsun, belediyemiz mali açıdan gayet iyi durumda. Bu iftarı Niğde halkı adına veriyoruz, Allah kabul etsin. İnşallah orada da insanlar artık bu iftar ve yardımları ya da gıda yardımlarını almak zorunda kalmadıkları günleri yaşarlar. Bir an önce oradaki çocuklar da artık gülen yüzleriyle huzur içerisinde, kendi topraklarında, kendi sokaklarında yaşasınlar istiyoruz. Hızlı bir şekilde organize olup katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gazze'deki kardeşlerimiz için hayırlı olsun." - NİĞDE