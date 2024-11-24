Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

Niğde\'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Niğde'de tören düzenlendi.

24.11.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Niğde'de tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreni ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı; Şehit Efe Osman Apaydın Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerle Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenlerin önemli ve kutsal bir görev yaptıklarını ifade ederek eğitimcilerin geleceğin Türkiye'sini hazırladığına vurgu yaptı. Yaşar; "Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerin hem sorumluluğunu hem de toplumdaki önemini belirtmiştir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni bir dönemin kapılarının açıldığı bu eğitim öğretim yılı hem öğretmenlerimiz hem de bizim için yoğun bir şekilde başladı. Her yıl daha iyiye daha güzele ulaşmanın gayretinde olan milli eğitim camiası olarak geleceğimizin teminatı yavrularımıza en iyi en güncel eğitimi vermenin yanında köklerden geleceğe düsturuyla şanlı tarihimizin verdiği ilhamla geleceğin Türkiye'sini hazırlıyoruz. Hem birey hem de millet olarak hepimizin ortak hedefi maddi ve manevi bakımdan güçlü, medeniyet bakımından dünyaya örnek olacak iyi nesiller yetiştirmektir. Geleceğe güvenle bakmanın tek yolu budur. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz yavrularımızın eğitimini üstlenen öğretmenlerimiz çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Meslek hayatınız boyunca vermiş olduğunuz emeklerinizden dolayı sizlere hem şahsım hem de milli eğitim camiası adına teşekkür ediyor bundan sonraki hayatınızda sağlık ve sıhhat temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. Yapılan konuşmaların ardından aday öğretmenler yemin etti, şiirler okundu, halk oyunu gösterisi sunuldu.

Emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri ise Niğde Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çiftçibaşı ve Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar tarafından takdim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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