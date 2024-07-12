Niğde'de Gazze'ye Yardım Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Niğde'de Gazze'ye Yardım Kampanyası Başlatıldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı Niğde İl Temsilciliği, 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası çerçevesinde hayır panayırı açtı. Panayırda, tekstil, giyim, ev araç gereçleri ile yiyecek stantları yer alıyor. Niğde Valisi Cahit Çelik, kampanyaya destek vermek amacıyla stantlardan çocuklara hediye aldı. Açılan stantlardan elde edilen gelir, Türk Kızılay'ı ile imzalanan protokol gereği yiyeceğe dönüştürülerek Gazze'ye ulaştırılacak.

12.07.2024 14:21
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Kadın ve Demokrasi Vakfı Niğde İl Temsilciliği, 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası çerçevesinde hayır panayırı açtı.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda 2 gün açık olacak olan panayırda; tekstil, giyim, ev araç gereçleri ile yiyecek stantları yer alıyor. Açılan hayır çarşısını gezen Niğde Valisi Cahit Çelik; kampanyaya emeği geçenlere teşekkür ederken stantlardan çocuklara hediye alarak kampanyaya destek oldu. Vali Çelik burada yaptığı açıklamada; "Gazze'de çok büyük bir zulüm var. Orada 40 binin üzerinde Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti ve yaralanan insan sayısına da baktığımız zaman 100 binin üzerinde kardeşimiz yaralandı. Gerçekten dünyanın gözü önünde çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Bizler de burada oradaki kardeşlerimizin yararına hayır çarşısı düzenledik. Buradaki ürünlerin paraları toplanıp Filistin'deki kardeşlerimize gıda olarak ulaştırılacak" diye konuştu. Açılan stantlardan el edilen gelir Türk Kızılay'ı ile imzalanan protokol gereği yiyeceğe dönüştürülerek Gazze'ye ulaştırılacak.

Hayır panayırı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar açık kalacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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