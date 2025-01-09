Niğde Üniversitesi'nden Enerji Verimliliği Vurgusu - Son Dakika
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Niğde Üniversitesi'nden Enerji Verimliliği Vurgusu

Niğde Üniversitesi\'nden Enerji Verimliliği Vurgusu

Rektör Uslu, enerji verimliliği projelerini ve ulusal başarılarını duyurdu.

09.01.2025 16:19
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Uslu, mesajında üniversitenin enerji verimliliği alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek, ulusal ve uluslararası ölçekte elde edilen başarılara vurgu yaptı.

Rektör Uslu, mesajında şunları söyledi:

"Üniversitemizin yaklaşık üç yıldır uyguladığı 'Enerji Verimliliği' projeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması'nda (2023 ÜNVER-2) birincilik ödülü almıştı. Bu başarımız, Bakanlık tarafından verilen Üstün Başarı Belgesi ile de taçlandırıldı. Sürdürülebilir ve iklim dostu yeşil kampüs projelerimize kararlılıkla devam ediyor, enerji verimliliği hedeflerimizi 2024-2028 Stratejik Planı'mız doğrultusunda büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum."

Rektör Uslu, enerji verimliliği bilincinin yaygınlaşmasının önemine değinerek, bireylerin günlük yaşamlarında enerji tasarrufuna yönelik bir farkındalık geliştirmesi gerektiğini ifade etti. "Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir," diyen Uslu, enerji tasarrufu ve çevre dostu çözümler konusunda topluma çağrıda bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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