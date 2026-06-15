Niğde\'de sanayi esnafıyla ortak akıl buluşması düzenlendi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin üreten gücü olan sanayi esnafıyla "Sanayi Esnafı İstişare ve Değerlendirme Buluşması"nda bir araya geldi. 12 Haziran Cuma günü Cuma namazının ardından düzenlenen program, sanayi esnafının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bereketli sofralarda yenilen yemeğin ardından başlayan buluşmada, Niğde'nin ve sanayinin geleceği ortak akıl anlayışıyla masaya yatırıldı. Niğde Belediyesi tarafından katılımcı belediyecilik anlayışıyla düzenlenen programda, sanayi esnafının sorunları, talepleri ve çözüm önerileri birinci ağızdan dinlendi. Başkan Emrah Özdemir, esnafların yönelttiği soruları tek tek yanıtlayarak belediyenin sanayi bölgelerine yönelik planlanan çalışmalarını anlattı. Buluşmanın en önemli gündem maddelerinden biri ise Ata Sanayi Bölgesi için başlatılan kapsamlı altyapı seferberliği oldu.

VATANDAŞ SORDU, BAŞKAN CEVAPLADI

Sanayi Esnafı İstişare ve Değerlendirme Buluşması, Niğde'de yerel yönetim ile esnaf arasında doğrudan iletişim kurulması açısından önemli bir program oldu. Şehrin ekonomik üretim gücünü ayakta tutan sanayi esnafı, toplantıda söz alarak günlük işleyişte karşılaştıkları sorunları, beklentilerini ve çözüm taleplerini dile getirdi. Başkan Emrah Özdemir de kendisine yöneltilen sorulara tek tek cevap vererek, belediyenin mevcut çalışmaları ve planlanan yatırımları hakkında bilgi verdi. Programda sanayi bölgesinin altyapı ihtiyacı, yol düzenlemeleri, enerji, iletişim ve doğal gaz çalışmaları gibi başlıklar öne çıktı. Esnafın görüşlerini önemsediklerini belirten Özdemir, Niğde'nin kalkınmasında sanayi esnafının önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Belediye olarak sahadan gelen talepleri dikkate aldıklarını vurgulayan Özdemir, şehrin geleceğini ilgilendiren kararları ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillendirmeye devam edeceklerini söyledi. Niğde Belediyesi'nin bu tür buluşmalarla yalnızca sorunları dinlemekle kalmadığı, aynı zamanda çözüm süreçlerine esnafı da dahil ettiği belirtildi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda esnaflar, taleplerini doğrudan Belediye Başkanı Özdemir'e iletme imkanı buldu. Bu yönüyle toplantı, sanayi bölgesinin ihtiyaçlarının sahada tespit edilmesi ve geleceğe yönelik yatırımların daha sağlıklı planlanması açısından önemli bir adım oldu.

ATA SANAYİ BÖLGESİ'NE 1 MİLYAR TL'YE YAKIN YATIRIM YAPILACAK

Toplantının en dikkat çeken başlığı, Ata Sanayi Bölgesi'nde başlatılan altyapı seferberliği oldu. Başkan Emrah Özdemir, 2026 yılını Ata Sanayi Bölgesi için "yatırım yılı" olarak ilan ettiklerini söyledi. Bölgede MEDAŞ, Türk Telekom, doğal gaz ve altyapı kurumlarının koordineli şekilde çalışma yürüteceğini belirten Özdemir, sanayinin çehresinin tamamen değişeceğini ifade etti. Başkan Özdemir, sadece Ata Sanayi Bölgesi için 900 milyon liranın üzerinde, 1 milyar TL'ye yakın bir yatırım hedeflediklerini açıkladı. Bölgede altyapı çalışmalarının başladığını aktaran Özdemir, daha önce bulunmayan yağmur suyu hatlarının 2 metre genişliğindeki borularla döşendiğini, kanalizasyon hattının da tamamen yenilendiğini söyledi. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ara sokaklara kadar iletişim altyapısının ulaştırılacağı, doğal gaz çalışmalarının yapılacağı ve yolların baştan sona yenileneceği belirtildi. Özdemir konuşmasında, "2026 yılını Ata Sanayi Bölgesi'ne yatırım yılı olarak ilan ettik. Burada MEDAŞ'ın yapacağı yatırımlar var. Doğal gaz çalışmalarımız olacak. Türk Telekom da girecek buraya, ara sokaklara kadar girecekler. Sonrasında yolların hepsi tamamen yenilenecek. 2026 yılında hedefimiz; 900 milyon liranın üzerinde, 1 milyar TL'ye yakın bir yatırımı sadece Ata Sanayi bölgemize yapmak" ifadelerini kullandı. Ata Sanayi Bölgesi'nde yürütülecek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sanayi esnafının daha modern, güvenli ve güçlü bir altyapıya kavuşması hedefleniyor. Yağmur suyu, kanalizasyon, enerji, doğal gaz, iletişim ve yol yatırımlarının eş zamanlı planlanmasıyla bölgenin uzun yıllardır beklenen ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Başkan Özdemir, Niğde'nin geliştiğini ve sanayi bölgesinin de bu gelişimden güçlü şekilde pay alacağını vurguladı.

Haber: Mehmet Güngördü